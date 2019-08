Αναφορές για εισβολή ενόπλου στα κεντρικά γραφεία της USA TODAY

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας USA TODAY στη Βιρτζίνια, μετά από αναφορές ότι ένοπλος άνδρας έχει εισβάλλει στα κτίρια.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της USA TODAY και προχωρούν στην εκκένωση των κτιρίων και της περιοχής.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μεσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζονται πολίτες να αποχωρούν από τα κτίρια, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από το σημείο της επιχείρησης.

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx