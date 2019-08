Ανακαλύφθηκε μία από τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες στo σύμπαν

Στην ανακάλυψη μίας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας – μία από τις μεγαλύτερες που ανακαλύφθηκαν ποτέ – προχώρησαν οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο VLT (Very Large Telescope) στο Νότιο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο (European Southern Observatory) στη Χιλή.

Η μαύρη τρύπα βρίσκεται στον γαλαξία Holmberg 15A, έχει μάζα σχεδόν 40 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο και είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύεται ότι βρίσκεται στον δικό μας γαλαξία (Milky Way). Ο Γαλαξίας μας είναι πιθανό να έχει τη δική του υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, με εκτιμώμενη μάζα περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο.

Ο Holmberg 15A είναι ο φωτεινότερος γαλαξίας στο σύμπλεγμα γαλαξιών Abell 85, το οποίο απέχει περίπου 700 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη.



Φωτογραφία του Abell 85 από τη NASA

Η μαύρη τρύπα που ανακαλύφθηκε στον Holmberg 15A είναι η μεγαλύτερη που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στο σύμπαν, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «άμεσης δυναμικής ανίχνευσης».

Αν και δεν είναι η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα που ανακαλύφθηκε ποτέ, «αυτή είναι η πιο μεγάλη μαύρη τρύπα με άμεση δυναμική ανίχνευση στο τοπικό σύμπαν», ανέφεραν οι επιστήμονες.

