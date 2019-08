Το σκάνδαλο Λεβίνσκι θέμα του νέου κύκλου του «American Crime Story»

Η τηλεοπτική σειρά/ανθολογία «American Crime Story» επιστρέφει με μία νέα ιστορία με τίτλο «Impeachment».

Πρόκειται για το σκάνδαλο Monicagate και τη διαδικασία αποπομπής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Στη μεταφορά της ιστορίας στη μικρή οθόνη θα εμφανιστούν η Σάρα Πόλσον ως Λίντα Τριπ, πρόσωπο-κλειδί στο σκάνδαλο που συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη, η Ανάλι Άσφορντ ως Πόλα Τζόουνς και η Μπέανι Φέλντστάιν ως Μόνικα Λεβίνσκι.

Στη μίνι σειρά επανεξετάζονται οι πιο σύνθετες, διχαστικές ιστορίες της σύγχρονης εποχής.

Η Μόνικα Λεβίνσκι θα είναι παραγωγός της ιστορίας με τίτλο «Impeachment» το σενάριο της οποίας γράφει η Σάρα Μπέργκες, η οποία θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός μαζί με τη ομάδα παραγωγής του «American Crime Story» (Ράιαν Μέρφι, Σάρα Πόλσον, Σκοτ Αλεξάντερ, Μπραν Φάλτσακ, Λάρι Καραζέβσκι κ.ά.).

«Της είπα: “Κανένας δεν πρέπει να πει την ιστορία, μόνο εσύ. Αν θέλεις να αναλάβεις την παραγωγή μαζί μου, θα το ήθελα πολύ”» δήλωσε ο Μέρφι σε παλαιότερη συνέντευξή του στο THR αναφερόμενος σε συνομιλία που είχε με τη Μόνικα Λεβίνσκι.

Η σειρά βασίζεται στο bestselling βιβλίο του Τζέφρι Τούμπιν «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President».

Το «Impeachment: American Crime Story» θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ