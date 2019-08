Το παζλ της νέας σύνθεσης της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν θα σταματήσει τη δουλειά της αυτό το καλοκαίρι. Κι όσο κι αν η νέα πρόεδρος της Κομισιόν έχει συνηθίσει στα ευρωπαϊκά προνόμια των παρατεταμένων διακοπών, φέτος θα κληθεί να διδάξει λίγη γερμανική πειθαρχία στις –παραζαλισμένες από τον καύσωνα του περασμένου μήνα–Βρυξέλλες.

Την Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε συναντήσεις με τουλάχιστον πέντε υποψήφιους επιτρόπους της στο νέο σώμα, την Κύπρια Στέλλα Κυριακίδη, τον Ελληνα Μαργαρίτη Σχοινά, την Εσθονή Κάντρι Σίμσον, τη Μαλτέζα Ελένα Νταλί και τη Φινλανδή Γιούτα Ουρπιλάινεν.

Μετά την πρώτη άτυπη συνάντηση στις Βρυξέλλες με την εκλεγείσα πρόεδρο της Επιτροπής, ο Ελληνας υποψήφιος επίτροπος έγραψε στο τουίτερ: «Μπροστά μας πολλή δουλειά και μεγάλες προκλήσεις». Το σχόλιο του Μαργαρίτη Σχοινά στο τουίτερ συνοδεύεται από την κοινή φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται και οι δύο χαμογελαστοί.

Οπως σημειώνει η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα του Politico, την ίδια στιγμή η Γαλλία δεν έχει αποφασίσει ποιον θα προτείνει ως υποψήφιο επίτροπο. Η τελική ανακοίνωση θα γίνει ώς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας και τρία είναι τα επικρατέστερα ονόματα:

Η Σιλβί Γκουλάρ η οποία παρέμεινε στο γαλλικό υπουργείο Αμυνας υπό την προεδρία Εμανουέλ Μακρόν ένα μήνα και κάτι μέρες, προτού υποχρεωθεί σε παραίτηση, εξαιτίας καταγγελιών για την χρήση βοηθών της στην Ευρωβουλή. Στη συνέχεια, η Γκουλάρ χρίστηκε αναπληρώτρια διοικητής στην Τράπεζα της Γαλλίας. Είχε άλλωστε οικονομικές περγαμηνές, έχοντας θητεύσει ως σύμβουλος του Ρομάνο Πρόντι στη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου της Κομισιόν. Το όνομά της είχε κυκλοφορήσει και για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά η έκβαση της μάχης γι’ αυτόν τον θώκο είναι γνωστή.

Μία ακόμη γυναίκα, η σημερινή υπουργός Αμυνας του Μακρόν, Φλοράνς Παρλί, είναι επίσης μεταξύ των πιθανών υποψηφίων επιτρόπων της χώρας. Και εκείνη θεωρείται έμπειρη σε θέματα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά, αφού έχει ασχοληθεί με τα δημοσιονομικά της γαλλικής κυβέρνησης, ενώ είχε καταλάβει επιτελικές θέσεις στην Air France και στους γαλλικούς σιδηροδρόμους (SNCF).

Μπορεί οι δύο προαναφερθείσες να έχουν το πλεονέκτημα του φύλου στην αναζήτηση μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ισάριθμες γυναίκες, ο Μισέλ Μπαρνιέ όμως διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και είναι ο βασικός διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Brexit. Με δεδομένη τη δέσμευση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ότι το Brexit θα έχει ολοκληρωθεί (βρέξει- χιονίσει) στις 31 Οκτωβρίου, ο Μισέλ Μπαρνιέ θα είναι ελεύθερος ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να ενταχθεί στο κολέγιο επιτρόπων υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Γαλλία είναι σαφές, σύμφωνα με το Politico, ότι θέλει ένα χαρτοφυλάκιο οικονομικής απόχρωσης.

Δεν αποκλείεται κάποιο που σχετίζεται και με την κλιματική αλλαγή, αλλά θα πρέπει να είναι κάποιο ισχυρό, μία αντιπροεδρία με ένα συνδυασμό ενέργειας και κλιματικής αλλαγής ή έρευνας για παράδειγμα.

Οταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα, η ιταλική κυβέρνηση δεν διακήρυξε επισήμως ποιος θα είναι ο υποψήφιός της, αλλά είναι σαφές πως θα είναι κάποιος από τη Λέγκα του Βορρά με επικρατέστερο τον υπουργό Γεωργίας, Τζιανμάρκο Τσεντινάιο. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί στους δημοσιογράφους στη Ρώμη πως είναι μεταξύ των υποψήφιων, μαζί με τον υφυπουργό Οικονομικών Μάσιμο Γκαραβάλια.

Κι ενώ ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε στοχεύει στο χαρτοφυλάκιο Ανταγωνισμού, ο υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, θεωρεί το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας πιο εφικτό, αφού το Ευρωκοινοβούλιο εφαρμόζει την αρχή της υγειονομικής ζώνης εις βάρος του ιταλικού ξενοφοβικού κόμματος, καθώς και του γαλλικού ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο στον δρόμο του Τσεντινάιο. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν μιλάει καλά αγγλικά, ο Τσεντινάιο απάντησε στα αγγλικά «the ball is on the table», (η μπάλα είναι στο τραπέζι), προτού προσθέσει στα ιταλικά «Μέχρι εκεί μπορώ». Αλλες επιλογές θα ήταν το χαρτοφυλάκιο βιομηχανίας ή εμπορίου, που έχουν αναφερθεί από αξιωματούχους της Λέγκας, αντιμετωπίζουν όμως σοβαρό ανταγωνισμό από την Ιρλανδία και τη Γαλλία. «Σημαίνει λοιπόν αυτό πόλεμο;», αναρωτιέται το Politico.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί εάν η Ευρωβουλή απορρίψει τον υποψήφιο επίτροπο της Λέγκας, η απάντηση του Τζιανμάρκο Τσεντινάιο άλλαζε ανάλογα με τον συνομιλητή του: Στην εφημερίδα La Stampa φέρεται ότι είπε «υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι αυτό θέλουμε για να μπορούμε μετά να κατηγορήσουμε την Ευρώπη και να οικοδομήσουμε την προεκλογική μας καμπάνια γύρω από αυτή τη στάση. Ειλικρινά θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα από μία θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Και αν πράγματι απορριφθεί ο υποψήφιος της Λέγκας, «θα τα κάνουμε όλα άνω-κάτω». Η La Repubblica όμως φιλοξένησε μια πολύ πιο οξεία δήλωση: «Σε αυτό το σημείο, θα κηρύξουμε πόλεμο».