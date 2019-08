ΝΥΤ: Δώστε στον Ελληνα πρωθυπουργό μια ευκαιρία

Με κοινή τους επιστολή απαντούν ο Εντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και ο Ντέιβιντ Χάρις, Διευθύνων Σύμβουλος της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) στο άρθρο, υπό τον τίτλο, «Οι ενήλικες επέστρεψαν στην διακυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πραγματικά δεξιοί» («The Adults are Back in Charge in Greece. And they are Really Right Wing»), που συνέταξε δημοσιογράφος, που εργάστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο γραφείο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Στο άρθρο υπενθυμίζεται ότι αναφερόταν μεταξύ άλλων στη Νέα Δημοκρατία ως «δεξιό κόμμα με εμφανείς αυταρχικές τάσεις», κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ακολούθησε διχαστικές και πολωτικές πολιτικές».

Στην επιστολή τους οι κ.κ. Ζεμενίδης και Χάρις υπογραμμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δικαιούται την ευκαιρία να κυβερνήσει πριν κριθεί», καθώς τονίζουν ότι έχει αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού της χώρας μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά την καθοριστική του νίκη στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Παράλληλα, κατηγορούν τρόπον τινά τον αρθρογράφο του άρθρου ότι δεν έδωσε αυτή την ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη, ενώ τον χαρακτηρίζουν «υποστηρικτή του πολιτικού αντιπάλου του κ. Μητσοτάκη, του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα».

Στη συνέχεια τονίζουν ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, της μείωσης της ανεργίας και της αντιμετώπισης δύσκολων περιφερειακών ζητημάτων» και προσθέτουν: «Αυτά τα ζητηματα δεν μπορούν να λυθούν στιγμιαία».

Αναφερόμενοι δε στις κατηγορίες του αρθρογράφου κατά του Ελληνα πρωθυπουργού για νεποτισμό, κάνουν λόγο για «αντικανονικό» χτύπημα σε βάρος του κ. Μητσοτάκη και γράφουν: «Ο ανιψιός του, Κώστας Μπακογιάννης εκλέχθηκε δήμαρχος Αθηναίων από τους κατοίκους της πόλης ένα μήνα πριν την εκλογική νίκη του κ. Μητσοτάκη.

«Σε μια εποχή που ο λαϊκισμός κάνει επιδρομές στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτή, στην Ελλάδα εκλέγεται ένας φιλοευρωπαϊκός και φιλοαμερικανός ηγέτης. Θα πρέπει να κρίνεται βάσει των πραγματικών του επιδόσεων, και όχι βάσει πολιτικοποιημένων προγνώσεων», καταλήγουν.