Τραγουδοποιός κατηγορεί τη Lady Gaga ότι του «έκλεψε» το οσκαρικό Shallow

«Κλεμμένο» ισχυρίζεται ένας τραγουδοποιός ότι είναι το τραγούδι "Shallow", που χάρισε το Όσκαρ τραγουδιού στη Lady Gaga, στο μιούζικαλ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ "A Star Is Born".



Ο Στιβ Ρόνσεν ισχυρίζεται ότι τρία συγκεκριμένα σημεία του "Shallow" είναι ακριβώς ίδια με το τραγούδι του "Almost", λέγοντας μάλιστα ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2012 και απειλεί την διάσημη τραγουδίστρια ότι θα διεκδικήσει τα δικαιώματα του στα δικαστήρια.



Ο Ρόνσεν ζητάει πολλά εκατομμύρια δολάρια ώστε να μην προχωρήσει την υπόθεση στα δικαστήρια και η Lady Gaga χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως «ξεδιάντροπα εκβιαστική» και δια του εκπροσώπου της Όριν Σνάιντερ δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει σ’ αυτόν.



Ο Σνάιντερ είπε ότι ο Ρόνερ προσπαθεί να βγάλει εύκολα χρήματα σε βάρος ενός επιτυχημένου καλλιτέχνη και τόνισε ότι εάν αυτό προχωρήσει η Lady Gaga θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους και τελικά θα είναι αυτή που θα κυριαρχήσει.



Μάλιστα η νομική ομάδα της τραγουδίστρια τονίζει ότι το μουσικό μοτίβο των τριών σημείων στο οποίο αναφέρεται ο Ρόνσεν είναι πολύ κοινό στα μουσικά κομμάτια και μπορεί να εντοπιστεί σε πολλά τραγούδια που γράφτηκαν χρόνια πριν, ακόμα και στο "Dust In The Wind" που κυκλοφόρησε το 1978, επισημαίνοντας ότι το "Shallow" δεν μοιάζει σε τίποτα με το "Almost".



Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ που παρουσιάζει το Page Six τονίζεται ότι με το περιοδικό ήρθε σε επαφή ο εκπρόσωπος του Ρόνσεν ο οποίος δήλωσε: «Σε μια προσπάθεια φιλικής επίλυσης αυτού του θέματος, πριν από μερικούς μήνες, το γραφείο μου παρείχε στη νομική ομάδα της Lady Gaga, κατόπιν αιτήσεώς τους, επίσημη έκθεση από διάσημο και σεβαστό μουσικολόγο και καθηγητή, ο οποίος διαπίστωσε ότι υπάρχουν σημαντικές μελωδικές, ρυθμικές και αρμονικές ομοιότητες μεταξύ των δύο τραγουδιών. Η ομάδα της Lady Gaga πρέπει ακόμη να παράσχει στο γραφείο μου μια αντίθετη έκθεση μουσικολόγου, την οποία έχουμε ζητήσει πολλές φορές».

Το "Shallow" γράφτηκε από την Lady Gaga και τους Andrew Wyatt, Anthony Rossomando και Mark Ronson, οι οποίοι περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο η Gaga έπαιξε για πρώτη φορά τη μελωδία στο στούντιο δύο χρόνια πριν την ταινία, το 2016.



Η Gaga δήλωσε στους LA Times: «Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι με τους Mark, Anthony και Andrew, ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Υπήρχε κάτι μεταφυσικό στο δωμάτιο. Ήμουν στο πιάνο, οι υπόλοιποι κρατούσαν τις κιθάρες τους. Άρχισαν να βγαίνουν οι στίχοι μιλώντας ο ένας στον άλλον. Έτσι έγινε το τραγούδι. Είναι μια συζήτηση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αλλά δεν το γνωρίζαμε όταν ξεκινήσαμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ