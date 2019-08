Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Λονδίνου και της νότιας Βρετανίας

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αναφέρονται αυτήν την ώρα σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, επηρεάζοντας τις αεροπορικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, αλλά και την κίνηση στους δρόμους από φανάρια που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών στο Λονδίνο TfL τονίζει σε μήνυμά της στο twitter: «Παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί στους δρόμους».

Due to a large scale National Grid failure there is a power cut in the London and South East areas, meaning that some traffic lights are down. Please be very cautious on the roads!