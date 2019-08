Η οργή του Ντ. Τραμπ ενάντια στο Χόλιγουντ και τις «ρατσιστικές» του ελίτ

Τα βέλη του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στράφηκαν ενάντια στο «ρατσιστικό στον ύψιστο βαθμό» Χόλιγουντ, και συγκεκριμένα, σε μια αμφιλεγόμενη ταινία στην οποία πλούσιοι «φιλελεύθεροι» οργανώνουν ένα ανθρώπινο κυνήγι σκοτώνοντας «απλούς ανθρώπους».

Η εν λόγω ταινία, με τίτλο «The Hunt» (Το Κυνήγι) αναμένεται να προβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και περιγράφεται ως μια ταινία με υπερβολική βία, που σατιρίζει τον βαθύ πολιτικό διχασμό μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η ιδέα; Απλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα απαγωγής σε παραδοσιακά προπύργια του Ρεπουμπλικανού κόμματος (Ουαϊόμινγκ, Μισισίπι…) και ξυπνούν σε έναν αγρό, σε άγνωστη τοποθεσία. Είναι θηράματα των πλούσιων «ελίτ» που τους κυνηγούν αδίστακτα προς...μέθη και συγκίνηση των τελευταίων.

Η ταινία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις καθώς έρχεται να προβληθεί μετά από τις τελευταίες πολύνεκρες επιθέσεις στο Οχάιο και το Τέξας που έχουν για μια ακόμη φορά σοκάρει τις ΗΠΑ. Η Universal Studios έχει σταματήσει την προώθηση της ταινίας.

«Το Φιλελεύθερο Χόλιγουντ είναι Ρατσιστικό στον ύψιστο βαθμό, με μεγάλο Θυμό και Μίσος!», είπε σε tweet ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ταινία που πρόκειται να προβληθεί είναι γυρισμένη ώστε να ρίξει λάδι στη φωτιά και να προκαλέσει χάος», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας, χωρίς να αναφερθεί ρητά στο «The Hunt».

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!