Ολλανδία: Κατέρρευσε το στέγαστρο στο γήπεδο της AZ Aλκμααρ

Ενα σπάνιο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς θύματα, σημειώθηκε στο γήπεδο της ΑΖ Αλκμααρ, στην ομώνυμη πόλη της Βόρειας Ολλανδίας.

Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν την κατάρρευση του στεγάστρου, με τις εικόνες από το συμβάν να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Part of the roof at the AFAS Stadium in Alkmaar has collapsed due to a storm. pic.twitter.com/VwP1YbuVws