Παράλληλη έρευνα με το FBI από το υπ. Δικαιοσύνης για την «φαινομενική αυτοκτονία» του Έπσταϊν

Ερεύνα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του πολυεκατομμυριούχου χρηματιστή και κατηγορούμενου για σεξουαλική κακοποίηση και προαγωγή σε πορνεία ανήλικων κοριτσιών, Τζέφρι Έπσταϊν, μέσα στο κελί του στην φυλακή, ανακοίνωσε «συγκλονισμένος» ο γενικός εισαγγελέας και υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Μπαρ.

«Συγκλονισμένος έμαθα ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός από "φαινομενική αυτοκτονία" ενώ βρισκόταν σε ομοσπονδιακή φυλακή. Ο θάνατος του κ. Έπσταϊν εγείρει σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», δήλωσε ο Μπαρ.

Το κέντρο στο οποίο κρατούνταν, το Metropolitan Correctional Center, θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα σωφρονιστικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, πρώην κατάδικος που εξέτισε μήνες φυλάκισης στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα, δήλωσε σε συνέντευξή του στην New York Post ότι ο Επστάιν αποκλείεται να αυτοκτόνησε, καθώς αυτό είναι αδύνατον σε αυτή τη φυλακή – στο Metropolitan Correction Center - λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα ωστόσο με την Daily Mail, που επικαλείται ανώνυμη πηγή μέσα από την φυλακή, την νύχτα που ο πέθανε ο Έπσταϊν μέσα στο κελί του, οι φρουροί δεν ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου των κρατουμένων κάθε 30 λεπτά – για τους κρατούμενος που βρίσκονται σε επιτήρηση για τον φόβο απόπειρας αυτοκτονίας, ο έλεγχος γίνεται κάθε 15 λεπτά.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο 66χρονος είχε βρεθεί ξανά σχεδόν αναίσθητος στο κελί του, με τραύματα στον λαιμό και είχε τεθεί σε αυξημένη επιτήρηση για τον φόβο απόπειρας αυτοκτονίας. Την νύχτα του θανάτου του είχε βγει από το καθεστώς αυξημένης επιτήρησης.

Μια άλλη πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι εβδομάδες πριν από το θάνατό του, ο Έπσταϊν είχε πει στους φρουρούς και τους συγκρατούμενούς του ότι πίστευε ότι κάποιος είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει.

Έρευνα του FBI για την «προφανή αυτοκτονία» του 66χρονου κρατούμενου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης αποφάσισε τη διενέργεια έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του 66χρονου χρηματιστή, παράλληλα με αυτή που έχει ξεκινήσει το FBI.

Μόλις έγινε γνωστή το πρωί του Σαββάτου η είδηση του θανάτου του Έπσταϊν μέσα στο κελί του, το FBI ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την «προφανή αυτοκτονία» του 66χρονου κρατούμενου.

Την ίδια ώρα, η σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέλιαν Κονγουέι, δήλωσε ότι «οπρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να ερευνηθούν τα πάντα (σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Έπσταϊν)» προσπαθώντας να καθησυχάσει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ένα retweet κωμικού που έκανε ο Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο θεωρία συνωμοσίας δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, υπεύθυνο για τον θάνατο του κατηγορούμενου για παιδεραστία και σωματεμπορία επενδυτή.

Conway says Trump “just wants everything investigated” after he promotes conspiracy theory about Epstein’s death https://t.co/NK2piwHFqf pic.twitter.com/7bSAv8LaCS