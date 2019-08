Αμερικανοί αθλητές αντιδρούν στα γήπεδα κατά του ρατσισμού και της βίας (βίντεο)

Μορφή «χιονοστιβάδας» παίρνουν οι αντιδράσεις των Αμερικανών αθλητών απέναντι στα κρούσματα ρατσισμού και βίας που ταλανίζουν τις ΗΠΑ, με πιο πρόσφατο το μακελειό στο Τέξας. Αντιδράσεις που κορυφώνονται κατά τη διάρκεια της σπουδαιότερης στιγμής ενός αθλητή μετά την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου: την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ο αθλητής της ξιφασίας Ρέις Ιμπόντεν, «χρυσός» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο ομαδικό αλλά και η σφυροβόλος Γκουέν Μπέρι, κατά τη διάρκεια των τελετών απονομών για τους Παναμερικανικούς Αγώνες, έδειξαν τον αποτροπιασμό τους για όλα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δείχνοντας με χαρακτηριστικές κινήσεις του σώματός τους, τη συμπαράστασή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Ιμπόντεν, ως άλλος Κάπερνικ (σ.σ. το 2016 είχε αντιδράσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δολοφονίες αφροαμερικανών από την αστυνομία και τις φυλετικές διακρίσεις), κατά τη διάρκεια της απονομής, γονάτισε και με σκυμμένο κεφάλι απέτισε φόρο τιμης στους νεκρούς των κρουσμάτων ρατσιστικής βίας.

'We must call for change' Team USA fencer Race Imboden took a knee as a form of silent protest during the team foil medal ceremony 2019 Pan American Games. pic.twitter.com/Ft7XYZtPxV

«Πρέπει να φωνάξουμε για την αλλαγη. Αυτή την εβδομάδα, είχα την τιμή να εκπροσωπώ την ομάδα των ΗΠΑ στους Παναμερικανικούς Αγώνες. Η υπερηφάνειά μου όμως έχει μειωθεί λόγω των πολλαπλών αδυναμιών της χώρας που βρίσκεται στην καρδιά μου. Ο ρατσισμός, ο έλεγχος της οπλοκατοχής, η κακομεταχείριση των μεταναστών και ένας πρόεδρος που εξαπλώνει το μίσος βρίσκονται στην κορυφή μιας μακράς λίστας. Επέλεξα να θυσιάσω αυτή τη στιγμή ευρισκόμενος στην κορυφή του βάθρου, για να προκαλέσω την προσοχή σε θέματα που πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενθαρρύνω κι άλλους να χρησιμοποιησουν αυτές τις στιγμές για ενδυνάμωση και αλλαγη», είπε μεταξύ άλλων ο Ιμπόντεν.

Η Μπέρι έσκυψε το κεφάλι και ύψωσε τη δεξιά γροθιά της για να δείξει την «μαύρη δύναμη» - κάτι που είχε κάνει και ο Αφροαμερικανός Τόμι Σμιθ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού.

U.S. hammer thrower Gwen Berry raises her fist at the end of the national anthem at the Pan Am Games today. (h/t @sergeta) pic.twitter.com/gnBCEEDN1m