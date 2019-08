Η θέση: Λίγο έξω από το κέντρο της Οίας, ακριβώς επάνω από το Αμμούδι.

Η ατμόσφαιρα: Μια αιγαιοπελαγίτικη βεράντα με πολυπόθητη θέα σαντορινιού ηλιοβασιλέματος.

Το φαγητό: Είναι αθόρυβος, κοιτάζει τη δουλειά του, δεν ποζάρει στο facebook. Εστιάζει κι έτσι προοδεύει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, όλο πυγμή κι αυτοπεποίθηση. Ο executive chef των Canaves, ο Τάσος Στεφάτος είναι ένας πανέξυπνος μάγειρας που μετράει πολύ σοβαρά τα βήματά του και εδώ και μια 15ετία καλλιεργεί τις μαγειρικές του δεξιότητες σε τοπ κουζίνες όπως στη Σπονδή, στο Πιλ Πουλ, στη Χύτρα και στο Botrini’s.

Τα τελευταία δύο χρόνια επιμελείται τη μοντέρνα ευρωπαϊκή κουζίνα του πολυτελούς ξενοδοχείου Canaves Oia Epitome. Ευχερώς σοφιστικέ πιάτα, που βασίζονται σε out of the box ιδέες. Ο Στεφάτος δεν παπαγαλίζει, δεν αναπαράγει, δεν ψυχαναγκάζεται. Υπηρετεί μια οικουμενική ταξιδιάρα γαστρονομία με νοστιμιά, όπου κουμάντο στην κουζίνα κάνει η πρώτη ύλη. Άλλοτε τολμηρός κι άλλοτε καθησυχαστικός, μας έδειξε ποιο θα έπρεπε να είναι το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας. Άντεξα να δοκιμάσω σχεδόν το 80% του καταλόγου, αρχής γενομένης με το χειροποίητο ψωμί με προζύμι μελιτζάνας συνοδεία βουτύρου αρωματισμένου με κρεμμύδι. Δοκίμασα τους «Γάμους του Φίγκαρο», ένα δαιμόνιο πιάτο βασισμένο στο ρύζι και στον αστακό, εμπνευσμένο από το έργο του Μπομαρσέ. Ένα πιάτο πολλών σταδίων, μια έξοχη σύλληψη και μια ακόμα εξοχότερη εκτέλεση- επίδειξη μαγειρικής τέχνης. Απόλαυσα ένα σοφιγάδο με χοιρινά μάγουλα, το λευκαδίτικο πυκνό κατσαρολάτο φαγητό, σε μια παντελώς απενοχοποιημένα κόμφορτ εκδοχή, από τα νοστιμότερα ραγού που έχω γευτεί. Τέλος, αξέχαστο μου έμεινε τόσο το σφριγηλό πιάτο «Γη και Θάλασσα» με μπακαλιάρο, κολοκύθι και ελληνικό χαβιάρι, όσο και τα ξηρής ωρίμανσης χτένια με θαλασσινή σάλτσα αυγοτάραχου.

Ο λογαριασμός: 90-100 €/ άτομο χωρίς ποτό και μενού degustation 150 €/άτομο χωρίς ποτό ή 220 €/άτομο με κρασί.

Η κάβα: Πίσω από το μπαρ βρίσκουμε τον ταλαντούχο μπαρτέντερ Γιάννη Καραβία που εντυπωσιάζει με τα κοκτέιλ του. Τα προτείνω ανεπιφύλακτα αντί για κρασί.

Επιπλέον πληροφορίες: Λειτουργεί μόνο για δείπνο την καλοκαιρινή σεζόν 20:00-23:00.