Υπό κατάληψη το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ - Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις

Στην ακύρωση όλων των αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο του Χονγκ – Κονγκ προχώρησαν οι αρχές της χώρας, καθώς οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει και διαδηλώνουν ειρηνικά στον κύριο χώρο του αερολιμένα για τέταρτη ημέρα.

«Με εξαίρεση αναχωρήσεις για τις οποίες οι επιβάτες έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία του check - in και τις πτήσεις που ήδη εκτελούνται με προορισμό το Χονγκ Κονγκ, όλες οι υπόλοιπες σημερινές ακυρώνονται», ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους οι αρχές του αεροδρομίου.

#AntiELAB protesters are out again at Hong Kong's airport after a 3-day sit-in over the weekend.



Airport authorities have extended temporary security measures #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/1Gz9rg0TOC