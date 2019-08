ΒΟΣΤΩΝΗ

ΜΙΚΡΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΕΩΣ 22/09/2019



Ο τίτλος της έκθεσης «Less Is a Bore» αποτελεί «δάνειο» του Institute of Contemporary Art από τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Robert Venturi, ο οποίος παράφρασε το μότο του μοντερνισμού «Less is More» του Mies van der Rohe. Στόχος του μουσείου είναι να δείξει ότι την εποχή που το μίνιμαλ κυρίευε όλα τα πεδία του σχεδιασμού, υπήρχαν καλλιτέχνες που προσπάθησαν να ταράξουν το ρεύμα αυτό με πλουραλιστικές, κυρίως, μη δυτικές, εικόνες για τη μόδα, την τέχνη, κ.ά. Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται δείχνουν πώς οι δημιουργοί τους μεταμόρφωσαν ντιζάιν έπιπλα, έργα τέχνης, κ.ά. με πληθωρικό τρόπο για να σχολιάσουν τα θέματα που τους απασχολούσαν. ica.art

ZYΡΙΧΗ

O ΑΓΝΩΣΤΟΣ MATISSE ΑΠΟ 30/8 ΕΩΣ 08/12/2019





Ο Henri Matisse (1869-1954) είναι κυρίως γνωστός για τους πίνακές του και πολύ λιγότερο για τα γλυπτά του. Ωστόσο, τέσσερις χάλκινες δημιουγίες του, με τίτλο «Back I-IV», αποτελούν ορόσημο στη σύγχρονη γλυπτική. Η έκθεση «Matisse - Metamorphoses» στο Kunsthaus παρουσιάζει γλυπτά του δημιουργού σε συσχετισμό με τα ζωγραφικά του έργα, μια σχέση που διερευνάται για πρώτη φορά. kunsthaus.ch.

MIKΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ





Ακόμα κι αν στεκόσασταν για ώρες μπροστά από μια εμβληματική τοποθεσία, πιθανόν να μη βλέπατε όλες τις λεπτομέρειες που καταγράφει με τον φακό του ο Stephen Wilkes. Στο λεύκωμα «Day to Night», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Taschen, 60 εντυπωσιακές εικόνες αποκαλύπτουν μικρές καθημερινές ιστορίες ανθρώπων: από μια νύφη που διασχίζει το Σέντραλ Παρκ στους σέρφερ του Ρίο Ντε Τζανέιρο και τα άγρια ζώα της Τανζανίας, η ζωή είναι στιγμές.