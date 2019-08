Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη με τις φλόγες στο νησί Γκραν Κανάρια (βίντεο - φωτογραφίες)

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα τη μάχη με τις φλόγες, σε μια πυρκαγιά που έχει μετατρέψει σε στάχτη από το Σάββατο 15.000 στρέμματα γης, στο ισπανικό νησί Γκραν Κανάρια.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε στην κωμόπολη Αρτενάρα, είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν 1.000 άνθρωποι από τις εστίες τους, απειλώντας ένα από τα πιο γραφικά χωριά της χώρας, το Τεχέδα.

Wild fires on the Spanish island of Gran Canaria. Temperatures of 32 degrees celsius are hampering efforts to put out the flames. One man is arrested on suspicion of starting the fire.#GranCanaria #wildfires pic.twitter.com/ycp9hNP7L8