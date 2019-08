Κομμάτια αεροπλάνου έπεσαν σαν χαλάζι σε συνοικία της Ρώμης (φωτογραφίες)

Ένας άνθρωπος, 25 αυτοκίνητα και 12 σπίτια επλήγησαν ξαφνικά από θραύσματα αεροπλάνου που έπεσαν σαν χαλάζι στην γειτονιά τους, Isola Sacra, της Ρώμης.

Τα θραύσματα από ατσάλι προερχόταν από ένα Boeing 787-8 της Norwegian Airlines, το οποίο επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης το Σάββατο, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό το Λος Άντζελες.

Δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα ιταλικά μέσα ότι μεταλλικά θραύσματα - τα οποία έφταναν σε μήκος τα 20 περίπου εκατοστά και προέρχονται από τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους – έπεσαν φλεγόμενα στην γειτονιά τους, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, κήπους και αυτοκίνητα.

«Ήταν σαν σφαίρες. Το πουκάμισό μου πήρε φωτιά» περιέγραψε στην εφημερίδα "Il Messaggero" ενας 54χρονος κάτοικος της Isola Sacra ο οποίος χτυπήθηκε από ένα θραύσμα, δηλώνοντας ότι ένιωσε «τυχερός που είναι ζωντανός».

Ενας άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι «έμοιαζε να πέφτει χαλάζι, αν και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα».

