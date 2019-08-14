Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΘΕΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΟ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΝΑ ΔΕΙ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ
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ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
ΕΝΑΣ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Ο'ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ, ΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ, ΤΗΝ ΝΤΑΙΖΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΘΡΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΥΒΟ, ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
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Ο ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΝΩΤΙΚΟΣ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΟΣ
Ο ΦΕΘΡΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΣΟΦΙΕΣ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 23 Αυγούστου (Νο. 271)