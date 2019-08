Ο ΔΗΚΤΗΣ (14/08/19)

Oι μεγάλες προκλήσεις της εγχώριας οικονομίας

Δεκαοκτώ διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες θα συμμετάσχουν στο διεθνές συνέδριο «Κατανοώντας τις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία» (Understanding Challenges for the Greek Economy), που διοργανώνεται από το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR, www.iffr.gr ) και θα πραγματοποιηθεί στην ΤτΕ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Στο συνέδριο θα εξεταστούν επίκαιρα θέματα υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, τις χρηματαγορές και τις τράπεζες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πρωινές ενότητες και δύο απογευματινά πάνελ (συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης). Στις δύο πρωινές ενότητες θα καλυφθούν θέματα αναφορικά με το κρατικό και το εταιρικό χρέος, την οικονομία και τις χρηματαγορές. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής, για τους επενδυτές και τις εταιρείες.

Οι απογευματινές ενότητες περιλαμβάνουν δύο πάνελ, στα οποία θα συμμετάσχουν επαγγελματίες με υψηλή εμπειρία.

Αιτήσεις έως 13 Σεπτεμβρίου για κατάρτιση 3.000 ανέργων

Παράταση δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ (voucher) και, πλέον, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 13/09/2019. Αντικείμενο της δράσης είναι η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση 3.000 πτυχιούχων άνεργων νέων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, στους κλάδους τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας. Σκοπός της δράσης δε είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Οπως λέμε, η ψηφιακή οικονομία στις υπηρεσίες της ανάπτυξης και της απασχόλησης...

Η πορεία της Creta Farms μοιάζει με αυτήν της Shelman

Την τύχη της άλλοτε κορυφαίας εταιρείας ξύλου, της Shelman, φοβάται η αγορά ότι θα έχει η Creta Farms, επίσης μέχρι πρότινος κορυφαία στον κλάδο της, τα αλλαντικά. Οι ομοιότητες μέχρι στιγμής αρκετές: και στις δύο περιπτώσεις οι βασικοί μέτοχοι δεν συμφωνούν με τις λύσεις αναδιάρθρωσης - εξυγίανσης που προτείνονται από τις τράπεζες, θέλοντας να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έστω και εάν έχουν την κύρια ευθύνη για την πορεία προς τον γκρεμό. Η Shelman πτώχευσε, η Creta Farms έχει ακόμη κάποια περιθώρια σωτηρίας.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» βραβεύθηκε

Για πρώτη φορά ένα περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας συγκαταλέγεται στα πέντε καλύτερα του κόσμου. Πρόκειται για το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», το οποίο ψηφίστηκε από κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες για το βραβείο «World Routes Airport Marketing Awards» στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου αερομεταφορών «Routes World 2019». Το βραβείο αφορά αεροδρόμια κατηγορίας «4 έως 20 εκατομμυρίων επιβατών» και στη λίστα με τους φιναλίστ της συγκεκριμένης κατηγορίας, πέραν του «Μακεδονία», βρίσκονται τα αεροδρόμια της Βουδαπέστης, της Μάλτας, του Οκλαντ στις ΗΠΑ και της Στουτγάρδης. Η πρωτιά θα κριθεί μέσα από αξιολόγηση ανεξάρτητης επιτροπής και θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου «Routes World 2019» στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας τον Σεπτέμβριο.

Συνθήκες χαμηλού άνθρακα έως το 2030

Υπέρ μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα τάσσεται ο Ελληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενόψει της συνόδου κορυφής του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την κλιματική δράση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στη Νέα Υόρκη, υπέγραψε δήλωση υποστήριξης της πρωτοβουλίας «Just Transition» για μια κοινωνικά και οικολογικά δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα έως το 2030. Σκοπός της προσπάθειας είναι η διαμόρφωση στρατηγικής για ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από κοινωνικό διάλογο, προσέλκυση επενδύσεων, προώθηση της καινοτομίας και καλλιέργεια σύγχρονων ικανοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί προοπτική για όλους στο νέο παραγωγικό μοντέλο. Η εν λόγω πρωτοβουλία συμβαδίζει απόλυτα με την έμφαση που δίνει το ΥΠΕΝ στην εξασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής, και να διασφαλισθεί ένα καλύτερο μέλλον για τις τωρινές και τις επόμενες γενιές.