Σούπερ θέαμα από την εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούμπο στην πρεμιέρα του Ακρόπολις (βίντεο)

Ένα... show του Γιάννη Αντετοκούμπο παρακολούθησαν οι περίπου 15 χιλιάδες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, στη νίκη της εθνικής, με 83-63 επί της Ιταλίας, για την 1η ημέρα του 29ου Τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο "Greek Freak" κάρφωνε, έκοβε, πάσαρε και έτρεχε, την ώρα που ο Νικ Καλάθης με τις «μαγικές» ασίστ του (7) δημιουργούσε για τον Giannis και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Πρίντεζης και Λαρεντζάκης ήταν επίσης διψήφιο, εκτός των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Καλάθη.

Οι Μπελινέλι, Χάκετ και Μπιλίγκα ξεχώρισαν από τη «σκουάντρα ατζούρα» που αντιμετώπισε πρόβλημα στο περιφερειακό σουτ. Τραυματίστηκε στην 1η περίοδο ο Κώστας Σλούκας και θα χάσει το Ακρόπολις.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 49-28, 65-47, 83-63

Εντυπωσιασμένος και πάλι ο Πάιατ από Giannis και εθνική!

Εντυπωσιασμένος από την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και της εθνικής ομάδας, εμφανίστηκε με ανάρτησή του στο twitter, o Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιτ, αμέσως μετά το ματς του Κυπέλλου Ακρόπολις απέναντι στην Ιταλία.

«Υπέροχο να βλέπεις τον καταπληκτικό Γιάννη Αντετοκούνμπο και την υπόλοιπη εθνική ομάδα εν ώρα δράσης στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καλή τύχη στην Ελλάδα, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο με δύο παίκτες των Μπακς, οι οποίοι φέρνουν αυτόν τον αέρα του NBA», έγραψε ο Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες του ΟΑΚΑ και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση απέναντι στους Ιταλούς.

Awesome to see the amazing @Giannis_An34 and the rest of the Greek National Team in action at OAKA area. Best of luck to Greece as the team heads to the basketball World Cup with 2 @Bucks bringing that #NBA style. #HellasGotGame pic.twitter.com/Vp3jDbcevK