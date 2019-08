Νεκρός ο δράστης της ομηρίας λεωφορείου στο Ρίο ντε Ζανέιρο (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όταν ένοπλος συνέλαβε ως ομήρους τουλάχιστον 16 επιβάτες λεωφορείου σε μία γέφυρα της πόλης και απειλούσε να βάλει φωτιά στο όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα ο δράστης της ομηρίας σκοτώθηκε από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας, δήλωσε επίσημη πηγή. «Ήταν απαραίτητο να πυροβολήσουμε» τον άνδρα, δήλωσε στo τηλεοπτικό δίκτυο Globo ο συνταγματάρχης Μάουρο Φλίες, ο οποίος διευκρίνισε πως 31 άνθρωποι είχαν συλληφθεί ως όμηροι πάνω στο λεωφορείο.

BREAKING: Video shows the moment a hostage-taker is shot by police in Rio de Janeiro, Brazil; the man held up to 37 people hostage at a bus according to AP pic.twitter.com/1nWeJ3BKbo