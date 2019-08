Open Arms: Μετανάστες πηδούν στη θάλασσα για να φτάσουν κολυμπώντας στη Λαμπεντούζα (βίντεο)

Σε απελπισία βρίσκονται από την Κυριακή οι μετανάστες που επιβαίνουν στο πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms μετά την απόρριψη του αιτήματος τους να αποβιβαστούν οι 107 μετανάστες στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Λαμπεντούζα από τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι.

A group of migrants have been rescued after jumping into the sea from a humanitarian rescue ship off the coast of Lampedusa, Italy. The boat has been stranded for 19 days. Get the full story: https://t.co/yyAZ8pbowb pic.twitter.com/mW34AvD7kd

Εδώ και 19 ημέρες παραμένουν σχεδόν «εγκλωβισμένοι» στο πλοίο της ΜΚΟ και ενώ βλέπουν την ακτή να είναι τόσο κοντά τους, δεν τους επιτρέπεται να την προσεγγίσουν, όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, δέκα μετανάστες - επιβάτες του Open Arms πήδηξαν στη θάλασσα και είτε προσπαθούν να κολυμπήσουν μέχρι τη στεριά είτε να περισυλλεγούν.

Οι μετανάστες αρνούνται από την πλευρά τους να επιστρέψουν στο πλοίο, ενώ η ένταση μεταξύ της ΜΚΟ και της ιταλικής κυβέρνησης οξύνεται όλο και περισσότερο. Παράλληλα, το πλοίο αρνείται να εγκαταλείψει τα ιταλικά χωρικά ύδατα.

They called us in distress 19 days ago. Since then they & #OpenArms are held hostage. Land is so close yet they are kept at sea. Those who have experienced unimaginable horrors in #Libya break down, one after the other, before #Europe. There are no words for this cruel spectacle. https://t.co/DzwjXNrkY6