Χώρισε για 7η φορά ο Λάρι Κινγκ

Όταν το #larryking εμφανίστηκε πριν λίγες ώρες στο Twitter, πολλοί θορυβήθηκαν και πίστεψαν τα χειρότερα. Τελικά, η είδηση που έκανε αίσθηση είναι ότι ο θρυλικός παρουσιαστής, στα 85 του αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από την 59χρονη και 7η κατά σειρά σύζυγό του, Σον Σαουθγουίκ, μετά απο 22 χρόνια γάμου.

This just in — Larry King has filed for divorce ... again.



Sparring spouses King and Shawn previously filed dueling divorce petitions minutes apart back in 2010 amid accusations of infidelity before reconciling. They've been married 22 years.https://t.co/tLqbcxzOJZ