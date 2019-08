O Κιάνου Ριβς επιστρέφει με το Matrix 4

Είκοσι χρόνια μετά το πρώτο Matrix, ο Κιάνου Ριβς επιστρέφει ως «Νίο» για την τέταρτη συνέχεια της παγκόσμιας κινηματογραφικής επιτυχίας Matrix 4.

Μία από τις δημιουργούς της ταινίας, η Λάνα Γουακόφσκι, θα υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της τέταρτης συνέχειας της ταινίας και - όπως δήλωσε - «πολλά από τα θέματα του πρώτου Matrix είναι σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ».

Don't worry, this isn't a simulation. #Matrix is back https://t.co/hTK4gtWLjb pic.twitter.com/AVB0nR8aAj

Η πρώτη ταινία βγήκε για πρώτη φορά στις αίθουσες το 1999 και περιέγραφε ένα μέλλον στο οποίο ο κόσμος όπως τον ξέρει ο άνθρωπος είναι το Matrix, μια εικονική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε και συντηρείται από νοήμονες μηχανές προκειμένου να υποτάξει και εκμεταλλευτεί τον ανίδεο ανθρώπινο πληθυσμό ως πηγή ενέργειας, με την υποχρεωτική σύνδεση του στο Matrix μέσω μοσχευμάτων.

Πρωταγωνιστής της ήταν ο προγραμματιστής υπολογιστών Τόμας Άντερσον - ο Κιάνου Ριβς-- ο οποίος ζει μια μυστική ζωή ως χάκερ υπό το ψευδώνυμο «Νίο» και επιθυμεί να μάθει την απάντηση στην ερώτηση «τι είναι το Matrix».

Η ταινία ήταν τόσο επιτυχημένη ώστε να ακολουθήσουν δύο ακόμη: τα The Matrix Reloaded και The Matrix Revolutions. Οι πρώτες τρεις ταινίες απέφεραν στο παγκόσμιο box office 1,6 δισ. δολάρια.

Μάλιστα, η τρίτη συνέχειά της ήταν η πρώτη ταινία στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου που βγήκε στις αίθουσες σε όλο τον κόσμο την ίδια ημέρα και ώρα.

Στην τέταρτη ταινία Matrix θα συμπρωταγωνιστεί και η Κάρι-Αν Μος.

Keanu Reeves and Carrie Anne-Moss are officially returning for "Matrix 4" https://t.co/xItctt3PtR pic.twitter.com/02TTaG5K2r