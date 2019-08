Μέσα στο φθινόπωρο βγαίνει στον αέρα η τηλεόραση της Apple

Τα κεφάλαια που έχουν ήδη επενδυθεί στους δύο πρώτους κύκλους επεισοδίων της σειράς «The Morning Show» της Αpple Plus TV συγκρίνονται με το κόστος της πολυβραβευμένης παραγωγής «Game of Thrones» της HBO. Στη φωτογραφία, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ.

H Apple ετοιμάζεται να κάνει αυτό το φθινόπωρο δυναμικό ντεμπούτο στον ψυχαγωγικό τομέα, με προϋπολογισμό 6 δισ. δολαρίων, για την παραγωγή πρωτότυπων παραγωγών που θα πρέπει να είναι αντάξιες των επιτυχιών των Netflix, HBO και Amazon, αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Financial Times. Αναμφισβήτητα ο ανταγωνισμός για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ελεύθερης ροής (live streaming) εντείνεται και απαιτεί αξιόλογες επενδύσεις για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών. Τα κεφάλαια που επενδύονται είναι τεράστια, διότι ο ανταγωνισμός έχει μετατεθεί από τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο σε πλατφόρμες ελεύθερης ροής που ενσωματώνουν στις «βιβλιοθήκες» τους επιτυχίες του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, από τη σειρά «Friends» μέχρι βραβευμένα ντοκιμαντέρ.

Ο υπεύθυνος του τομέα παροχής υπηρεσιών της Apple TV Plus, Εντι Κιού, έχει δηλώσει πως η δημιουργία νέων παραγωγών δεν θα γίνεται με την ταχύτητα με την οποία κινούνται ήδη ανταγωνιστές, επειδή η ποιότητα υπερέχει της ποσότητας. Εντούτοις, ο προϋπολογισμός που προβλέπει η Apple για την Apple TV Plus, της τάξεως των 6 δισ. δολαρίων, προσεγγίζει εκείνον της Netflix λίγα χρόνια πριν, επισημαίνουν οι Financial Times. Φέτος, μάλιστα, ο προϋπολογισμός της Netflix για την παραγωγή πρωτότυπου υλικού αναμένεται να υπερβεί τα 14 δισ. δολάρια.

Ηδη τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στους δύο πρώτους κύκλους επεισοδίων της σειράς «The Morning Show» της Αpple TV Plus συγκρίνονται με το κόστος της πολυβραβευμένης παραγωγής «Game of Thrones» της HBO. Με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Ανιστον, τη Ρις Γουίδερσπουν και τον Χάρβεϊ Καϊτέλ, κάθε επεισόδιο του «The Morning Show» εκτιμάται να προσέγγισε τα 15 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τις δαπάνες του τελευταίου κύκλου επεισοδίων του «Game of Thrones». Μια ακόμη ακριβή παραγωγή της Apple TV Plus είναι η σειρά «See» με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, όπου κάθε επεισόδιο λέγεται πως έχει επίσης κοστίσει περίπου 15 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στο ενεργητικό της Apple TV Plus περιλαμβάνονται και άλλα καταξιωμένα πρόσωπα του Χόλιγουντ, όπως ο γνωστός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ και η Οπρα Γουίνφρεϊ, μια από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες στον χώρο της ψυχαγωγίας και των ΜΜΕ.

Οπως επισημαίνεται από το αμερικανικό περιοδικό The Verge, η Apple TV Plus δεν είναι η μόνη που εισέρχεται δυναμικά στο πεδίο της ελεύθερης ροής οπτικοακουστικού περιεχομένου. Την αυλαία της θα ανοίξει, επίσης, η Disney Plus στις 21 Νοεμβρίου. Η WarnerMedia ετοιμάζει τη νέα πλατφόρμα συνεχούς ροής HBO Max, που θα εγκαινιαστεί το 2020. Στο μεταξύ, οι Netflix, Amazon και Disney δεν διστάζουν να ανεβάσουν τον πήχυ των παραγωγών. Το The Verge αποκάλυψε πως η Netflix δαπάνησε 200 εκατ. δολάρια για να συμπεριλάβει στο ενεργητικό της τους παραγωγούς της σειράς «Game of Thrones», Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Βάις. Παράγοντες του τομέα ψυχαγωγίας μαρτυρούν πως υπάρχουν πολλά που δεν είναι γνωστά για την Apple TV Plus, όπως η ημερομηνία που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της και το ύψος της μηνιαίας συνδρομής. Εντούτοις, είναι σαφές πως ο ανταγωνισμός για πρωτότυπες παραγωγές αναμένεται να ενταθεί με την πάροδο του χρόνου με την είσοδο νέων παικτών.