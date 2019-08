Εικαστικά στον κόσμο

Τα ανθρωπάκια του Χέρινγκ, με τη δύναμη των ’80s

Η πρώτη έκθεση στη Μεγάλη Βρετανία με έργα του καλλιτέχνη και ακτιβιστή Κιθ Χέρινγκ παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στην Tate του Λίβερπουλ. Το έργο του εκφράζει την εμβληματική καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Yόρκης των ’80s. Πέρα από την προσωπική του δουλειά, υπήρξε στενός συνεργάτης του Αντι Γουόρχολ και του Ζαν-Μπατίστ Μπασκιά, ενώ η ακτιβιστική του δράση κατέχει δημιουργικό χώρο στο έργο του.

Διάρκεια της έκθεσης έως τις 10/11.

Συναντήσεις τόπων και παθών

Σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ φωτογραφίας του κόσμου, αυτό της Αρλ, συμμετέχει με τις εικόνες της η Ελληνίδα φωτογράφος και σκηνοθέτις Ευαγγελία Κρανιώτη, δημιουργός της ταινίας «Exotica, Erotica, Etc.», αλλά και του «Obscuro Barroco», στο οποίο πρωταγωνιστεί η πιο διάσημη τρανς της Βραζιλίας. Η έκθεση έχει τίτλο «The Living, the Dead and Those at Sea», εμπνευσμένος από ρήση του Αριστοτέλη. Στο επίκεντρο της δουλειάς της βρίσκεται πάντοτε η συνάντηση τόπων, σωμάτων και επιθυμιών, της παράφορης και της ευάλωτης ζωής των αποσυνάγωγων των σύγχρονων κοινωνιών.

Chapelle Saint-Martin du Méjan, έως τις 22/8.

Στάση λεωφορείου ή κάδρο;

Εναν διαφορετικό τρόπο να εκθέσει τη δουλειά της βρήκε η πορτορικανικής καταγωγής φωτογράφος Ελ Πέρεζ, η οποία γέμισε περισσότερες από 100 στάσεις λεωφορείων της Νέας Υόρκης με τα έργα της. Χρησιμοποιώντας το εσωτερικό των στάσεων σαν κάδρο, η έκθεση «From Sun to Sun» σκιαγραφεί την καθημερινότητα ενός νέου ανθρώπου στη σημερινή μεγαλούπολη της Αμερικής. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η ελληνικής καταγωγής Κατερίνα Σταθοπούλου.