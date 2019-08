Χιλιάδες Ολλανδοί θα αποχαιρετίσουν τη Βρετανία με ένα beach party

Μαζική ανταπόκριση είχε η πρωτότυπη ιδέα ενός Ολλανδού ενόψει του Brexit, να αποχαιρετήσουν όλοι μαζί την Βρετανία έχοντας καθίσει στην άμμο και απολαμβάνοντας ευρωπαϊκά μενού.

Η εκδήλωση, που ανάρτησε στο Facebook ο Ρον Τέκουκ ήδη το Σαββατοκύριακο, θέλει οι συμμετέχοντες να πάνε στην παραλία του χωριού Βάικ αν Ζε, στη δυτική Ολλανδία, στις 31 Οκτωβρίου, την προγραμματισμένη ημερομηνία του διαζυγίου μεταξύ του Λονδίνου και των Βρυξελλών.

Το... αποχαιρετιστήριο beach party θα περιλαμβάνει «ολλανδικά τσιπς, γαλλικό κρασί και γερμανικές μπύρες που οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν ξαπλωμένοι σε σεζ λονγκ».

Ανάλογα μάλιστα με το πώς θα διαμορφωθεί η εκδήλωση, ένα συγκρότημα θα μπορεί να παίξει τα τραγούδια "We'll meet again" και "Het is stil aan overkant", διευκρίνισε ο ίδιος κατά την περιγραφή της εκδήλωσης.

Η ιδέα του Ρον άρεσε σε χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς, μέσα σε λίγες μόνο μέρες ημέρες, δήλωσαν συμμετοχή σχεδόν 7.000 πολίτες, ενώ εκδήλωσαν ενδιαφέρον άλλοι 52.000.

Ο Ολλανδός, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης, δεν περίμενε έναν τέτοιο ενθουσιασμό. «Πρέπει να είναι ένας ωραίος αποχαιρετισμός προς έναν καλό φίλο που ξεκινά μια συναρπαστική περιπέτεια αλλά ίσως όχι πολύ σοφή», δήλωσε στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Καθώς η βρετανική κουλτούρα έχει βαρύνουσα σημασία στην Ολλανδία, μοιάζει φυσιολoγικό να οργανωθεί μια γιορτή που θα περιλαμβάνει φαγητό, ποτό και μουσική με την ευκαιρία της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ, εξήγησε ο Ρον Τεκούκ στο ANP.

