Το «αστείο» του Μπόρις Τζόνσον στο Μέγαρο των Ηλυσίων (βίντεο - φωτογραφίες)

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός έγινε σήμερα δεκτός από το Γάλλο πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με θέμα συζήτησης το Brexit.

Μετά τις τυπικές φωτογραφίες υποδοχής, οι δύο άνδρες πέρασαν σε ένα από τα σαλόνια του προεδρικού μεγάρου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάθισε στητός στον καναπέ και ο καλεσμένος του απέναντι, σε μία πολυθρόνα και συνέχισαν να συνομιλούν συνομιλώντας μπροστά στο πλήθος των φωτογράφων που κάλυπταν τη συνάντηση.

Κάποια στιγμή, οι φωτογράφοι «έπιασαν» τον Τζόνσον να βάζει το πόδι του επάνω στο τραπεζάκιτου καφέ που βρισκόταν ανάμεσα στις πολυθρόνες όπου καθόταν ο ίδιος και ο οικοδέσποτης του.

Ο Μπόρις Τζόνσον έμεινε σε αυτή τη στάση για λίγα δευτερόλεπτα, κοιτάζοντας μάλιστα τους φωτογράφους. Η εικόνα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Γαλλική προεδρία και μέσω του Associated Press μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο.

Βίντεο του Reuters από το στιγμιότυπο ανέβασε στο Twitter ο δημοσιογράφος του Skynews, Tom Rayner, με την λεζάντα: «Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Μακρόν αστειεύονταν λέγοντας ότι το τραπεζάκι θα λειτουργούσε εξίσου καλά και σαν υποπόδιο σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός θα ήθελε να ξεκουραστεί και ο Τζόνσον έσπευσε χιουμοριστικά να το κάνει» .

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4