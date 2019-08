Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος «σκληροπυρηνικός» Ρεπουμπλικάνος Ντέηβιντ Κοχ

Ο δισεκατομμυριούχος βιομήχανος Ντέιβιντ Κοχ - ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και μεγάλος χρηματοδότης των Συντηρητικών υποθέσεων και πολιτικών υποψηφίων, ειδικά του "Tea Party" - πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αδελφός του.

Ο Τσάρλς Κοχ, πρόεδρος του ομίλου Koch Industries Inc., αποκάλυψε τον θάνατο με δήλωση στην οποία αναφέρεται στη μακροχρόνια μάχη του νεώτερου αδελφού του με τον καρκίνο του προστάτη και στις φιλανθρωπικές συνεισφορές του στην ιατρική έρευνα, την εκπαίδευση και τις τέχνες.

Ο Ντέιβιντ Κοχ είχε αποχωρήσει από τον όμιλο και τις πολιτικές δραστηριότητες τον Ιούνιο 2018, επικαλούμενος την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του.

David Koch, the conservative billionaire industrialist, has died at age 79 https://t.co/bpVSKvL5WW pic.twitter.com/5U8RSquV5J