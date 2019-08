Ο νέος Γερμανός Πρέσβης στην Αθήνα αυτοσυστήνεται με ένα δίλεπτο βίντεο

Με ένα βίντεο, το οποίο ανήρτησε στο λογαριασμό του στο twitter, επέλεξε να συστηθεί στους Έλληνες πολίτες, o Ερνστ Ράιχελ, νέος πρέσβης της Γερμανίας στη χώρα μας.

Ο νέος πρέσβης δηλώνει ενθουσιασμένος από την υποδοχή της οποίας έτυχε, περιγράφει τους στόχους της θητείας του ενώ σε ένα σημείο του περίπου δίλεπτου βίντεο –που περιλαμβάνει πλάνα από διάφορα σημεία των Αθηνών- σημειώνει:

«Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη για την ιστορία της. Τουναντίον η Γερμανία αισθάνεται ντροπή για τον τρόμο και τα δεινά που σκόρπισε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς οι Γερμανοί έχουμε χρέος να μην το λησμονούμε αυτό ποτέ. (…) Είναι στο χέρι μας όμως να φτιάξουμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον».

Το βίντεο του νέου Γερμανού πρέσβη τελειώνει όπως ξεκίνησε, με τον Ερνστ Ράιχελ να αποχαιρετά μιλώντας στα ελληνικά.

A video to present myself and to explain the philosophy with which I intend to represent Germany in Greece https://t.co/L9temOtOCN