Ψεύτικη η φωτογραφία με τη μητέρα μαϊμού που κλαίει στον Αμαζόνιο

Τις προηγούμενες μέρες, η φωτογραφία μιας μητέρας – μαϊμούς να «ουρλιάζει» κλαίγοντας κρατώντας το νεκρό μωρό της ενώ πίσω της μαίνονται οι φλόγες, αναπαράχθηκε μαζικά από τους χρήστες του διαδικτύου και έγινε η «εικόνα» της περιβαλλοντικής καταστροφή από τις φωτιές στην Αμαζονία.

Η παγκόσμια οργή εκφράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το #PrayforAmazonas (προσευχηθείτε για την Αμαζονία) που ληταν για αρκετές μέρες είναι το κορυφαίο στον κόσμο θέμα στο Twitter.

Ωστόσο, το δυνατό αυτό στιγμιότυπο αποδείχτηκε προϊόν φωτομοντάζ, σύμφωνα με τη Le Monde.

Η σπαρακτική φωτογραφία είναι αληθινή αλλά δεν είναι από την φωτιά στον Αμαζόνιο. Τραβήχτηκε το 2017 από τον φωτογράφο Avinash Lodhi στην πόλη Jabalpur της Ινδίας, ο οποίος απαθανάτιζε μία ομάδα μαϊμούδων.

