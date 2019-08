Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δωρίζει 5 εκατομμύρια δολάρια για τις φωτιές στον Αμαζόνιο

Ένα νέο περιβαλλοντικό ίδρυμα που υποστηρίζεται από τον χολιγουντιανό, οσκαρικό ηθοποιό και ακτιβιστή Λεονάρντο Ντι Κάπριο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα χορηγήσει βοήθεια 5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Αμαζόνιο, ο οποίος μαστίζεται από τις πυρκαγιές – ρεκόρ.

Το ίδρυμα Earth Alliance (Συμμαχία για τη Γη) ιδρύθηκε τον περασμένο μήνα από τον Ντι Καπριο και τους φιλάνθρωπους Laurene Powell Jobs και Brian Sheth.

We are proud to announce that the Leonardo DiCaprio Foundation is now part of Earth Alliance, a philanthropic partnership dedicated to addressing the urgency of climate change and environmental threats to life on Earth. Learn more here: https://t.co/rnMXwUwF5g. pic.twitter.com/dUdeehNqc5