Απελευθερώθηκαν οι τελευταίες «φυλακισμένες» όρκες της ρωσικής Άπω Ανατολής (φωτογραφίες)

O δρόμος προς την ελευθερία και συγκεκριμένα για την επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον, άνοιξε σήμερα για τις τελευταίες «φυλακισμένες» φάλαινες όρκες και μπελούνγκα, που παρέμεναν στο «καταφύγιο θαλάσσιων θηλαστικών» στο Πριμόριε της ρωσικής Άπω Ανατολής, αιχμάλωτες επί έναν χρόνο στο υποτυπώδες καταφύγιο, σε άθλιες συνθήκες.

Το ρωσικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ανέφερε σήμερα ότι οι δύο τελευταίες όρκες καθώς και έξι μπελούγκα μεταφέρθηκαν με πλοία και φορτηγά μέχρι τη θάλασσα του Ορχότσκ, στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου αφέθηκαν ελεύθερες.

Μετά την παγκόσμια κατακραυγή, ακτιβιστικές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος χαιρέτισαν σήμερα την ανακοίνωση των ρωσικών αρχών ότι απελευθερώθηκαν και οι τελευταίες όρκες , κάνοντας λόγο για «μια τεράστια νίκη».

Ωστόσο, συνολικά 75 φάλαινες μπελούγκα παραμένουν σε ένα καταφύγιο κοντά στην πόλη Ναχόντκα, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Βλαδιβοστόκ. Σε εκκρεμότητα είναι ακόμη και το ζήτημα της απαγόρευσης της αιχμαλωσίας φαλαινών με σκοπό την πώλησή τους σε ενυδρεία, ιδίως στην Κίνα.

Just one of 6 captive #belugawhales released earlier today into the Sea of ​​Okhotsk from Srednyaya Bay - a life back to the wild. Image: VNIRO pic.twitter.com/ZFdHXBVjpH