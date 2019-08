Οργισμένα τα θύματα του αυτόχειρα Επσταϊν από την απόφαση να μην γίνει δίκη

Σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα, στη Νέα Υόρκη, γυναίκες που υποστηρίζουν ότι ο Τζέφρι Επσταϊν τις κακοποίησε σεξουαλικά, εξέφρασαν σήμερα την αγανάκτηση και την οργή τους, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την αυτοκτονία του χρηματιστή μέσα στο κελί του, ενώ περίμενε να δικαστεί με την κατηγορία της σωματεμπορίας ανηλίκων.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε αυτήν την ακροαματική διαδικασία ζήτησαν από τον δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν να απορρίψει και επισήμως την υπόθεση εναντίον του Επστάιν.

Ο Μπέρμαν είχε διατάξει τους εισαγγελείς και τους συνηγόρους του Επσταϊν να εμφανιστούν στο δικαστήριο αφού η εισαγγελία του Μανχάταν ανέφερε ότι ήθελε να παύσει τη δίωξη εναντίον του χρηματιστή, δεδομένου ότι είναι νεκρός.

Ο δικαστης εξήγησε για ποιον λόγο έδωσε στις γυναίκες και τους συνηγόρους τους την ευκαιρία να απευθυνθούν στο δικαστήριο. «Τα θύματα συμπεριλήφθηκαν στη σημερινή διαδικασία λόγω της σχετικής εμπειρίας τους και επειδή θα έπρεπε να έχουν εμπλακεί από πριν και όχι μετά τα γεγονότα», είπε κατά την έναρξη της διαδικασίας.

'I will not let him win': Epstein victims testify weeks after his death https://t.co/4OtZvcMXu0 pic.twitter.com/qE38jrcAYz