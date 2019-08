Το βίντεο της Μελάνια Τραμπ από το ταξίδι της στη Γαλλία

Ένα βίντεο από τις δραστηριότητές της στο περιθώριο της G7 στην Μπιαρίτς της Γαλλίας, ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό @FLOTUS η Μελάνια Τραμπ.

«Η G7 στην Μπιαρίτς ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να περάσω χρόνο με άλλους συζύγους κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής συνόδου κορυφής.

Σας ευχαριστώ Μπριζίτ Μακρόν για τη φιλοξενία και το πολύ ενδιαφέρον προγράμμα που περιελάμβανε επισκέψεις σε γοητευτικές πόλεις και συναντήσεις με μερικούς από τους νέους της Γαλλίας» έγραψε η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου στο ευχαριστήριο σημείωμά της προς την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, που ως οικοδέσποινα, είχε αναλάβει να ξεναγήσει τις συζύγους των ηγετών στα αξιοθέατα της περιοχής.

#G7 in Biarritz was a great opportunity to spend time w/ other spouses during this important summit. Thank you Brigitte Macron for hosting a very engaging program that included visits to charming towns & engaging with some of France’s youth. pic.twitter.com/QX9utdYqtH