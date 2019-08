Παρουσιάστρια συνέκρινε με γορίλα τον αφροαμερικανό συμπαρουσιαστή της (βίντεο)

Την προηγούμενη Πέμπτη, το δελτίο ειδήσεων του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου KOCO 5 της Οκλαχόμα μετέδωσε εικόνες ενός μωρού γορίλα που πλησίαζε με περιέργεια την κάμερα.

Η (λευκή) παρουσιάστρια του δελτίου Άλεξ Χούντσεν στράφηκε τότε προς τον (μαύρο) συμπαρουσιαστή της Τζέισον Χάκετ και του είπε «χαριτολογώντας»: «σου μοιάζει λίγο».

Ο Χάκετ, μετά από μία μικρή αμήχανη παύση, συνέχισε λέγοντας «ε, ναι, όντως μου μοιάζει, ειδικά στο πολύ κοντινό πλάνο».

Η κίνησή της αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους τηλεθεατές, που μάλιστα έπαιρναν τηλέφωνα στον σταθμό και κατέκριναν το ρατσιστικό σχόλιο της «το οποίο αναπαράγει ένα άσχημο στερεότυπο για τους μαύρους». Κάποιοι ζητούσαν ακόμα και την απόλυσή της.

Την επόμενη ημέρα, πάλι ζωντανά στον αέρα, η Χούντσεν, με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγγνώμη από τον Χάκετ.

«Είπα χθες κάτι επιπόλαιο, ήταν απρεπές και πλήγωσα ανθρώπους. Θέλω να σου πω, από τα βάθη της καρδιάς μου, ότι σου ζητώ συγγνώμη για αυτό που είπα. Γνωρίζω ότι δεν είναι σωστό και λυπάμαι πραγματικά» είπε η παρουσιάστρια, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ο Χάκετ δέχθηκε τη συγγνώμη της συμπαρουσιάστριάς του, όμως παραδέχθηκε ότι τα λόγια της «τον πλήγωσαν βαθιά». «Θέλω να πάρουμε ένα μάθημα και αυτό είναι ότι οι λέξεις μετράνε», τόνισε.

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K