Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΕΚΤΑΝΗ
ΕΝΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ... ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ, ΟΜΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΚΟΥΦΥ
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ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΙ Ο ΦΕΘΡΥ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
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ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΑΛΑΕΙ ΚΙ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΥΣ
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ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ
Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΑΞ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΑΕΙ
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ΤΟ ΧΑΡΤΑΚΙ ΤΟΥ ΤΖΟ ΝΤΙ ΠΑΠΙΟ
ΤΟ ΠΑΠΙΟΧΩΡΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟ ΝΤΙ ΠΑΠΙΟ ΚΑΙ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 30 Αυγούστου (Νο. 272)