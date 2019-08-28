ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

DISNEY
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
  • Δεν έχετε κανένα αποθηκευμένο άρθρο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ DISNEY

Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΕΚΤΑΝΗ
    ΕΝΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ... ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ, ΟΜΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΚΟΥΦΥ
  • ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ
    ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΙ Ο ΦΕΘΡΥ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
  • ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ
    ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΑΛΑΕΙ ΚΙ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΥΣ
  • ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΑΞ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΑΕΙ
  • ΤΟ ΧΑΡΤΑΚΙ ΤΟΥ ΤΖΟ ΝΤΙ ΠΑΠΙΟ
    ΤΟ ΠΑΠΙΟΧΩΡΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟ ΝΤΙ ΠΑΠΙΟ ΚΑΙ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 30 Αυγούστου (Νο. 272)

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ