Σε νέα παράνομη γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ προχωρά η Αγκυρα

Η Τουρκία εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης Navtex με την οποία ανακοινώνει νέα παράνομη γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ. Η νέα Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα αφορά το πλοίο-γεωτρύπανο «Πορθητή» και τίθεται σε ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Πορθητής (Fatih) θα μετακινηθεί περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του σημείου που βρίσκεται τώρα. Η νέα γεώτρηση προβλέπεται να διαρκέσει από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0948/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-08-2019 20:37)

TURNHOS N/W : 0948/19

MEDITERRENEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY FATİH, SIEM KORKUT, SIEM ALTAN AND SIEM SANCAR BETWEEN 04 SEP – 01 NOV 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 55.32 N – 031 29.25 E

34 55.33 N – 031 31.68 E

34 53.33 N – 031 31.72 E

34 53.30 N – 031 29.28 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Πηγή: politis