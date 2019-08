Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας ο Μάθιου ΜακΚόναχι

Στα πανεπιστημιακά έδρανα επιστρέφει ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει τη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο οποίο φοίτησε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σύμφωνα με το Page Six, θα διδάξει στο Moody College of Communication ξεκινώντας από αυτό το φθινόπωρο.

His new role represents “a mutually beneficial relationship and recognizes the contribution he has made to the university,” @NoahIsenberg, the chairman of @UTRTF department, said in an interview on Thursday. “This formalizes our relationship. His passion for film is boundless.” https://t.co/OsaduWu8u4