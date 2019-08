ΗΠΑ: Το 2021 η δίκη των πέντε κατηγορούμενων για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου

Η δίκη των πέντε ανδρών που κατηγορούνται ότι σχεδίασαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της επιχείρησης, Χάλεντ Σεΐχ Μοχάμεντ, πρόκειται να διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2021 στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Γκουαντάναμο.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ο 54χρονος σήμερα κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που σχεδίασε την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 3.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ, όταν αεροπειρατές κατέλαβαν τέσσερα αεροσκάφη. Τα δύο από αυτά έπεσαν στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, προκαλώντας την κατάρρευσή τους, το τρίτο έπεσε στο Πεντάγωνο και το τελευταίο συνετρίβη σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο στρατοδίκης, συνταγματάρχης Σέιν Κόεν, όρισε την 11η Ιανουαρίου 2021 ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας επιλογής των ενόρκων. Οι πέντε κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή.

