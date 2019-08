Ενας νεκρός από επίθεση με μαχαίρι στη Λυών

Δύο άνδρες οπλισμένοι ο ένας με μαχαίρι και ο άλλος με σούβλα σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν έξι σήμερα σε σταθμό του μετρό του Βιλερμπάν, στα περίχωρα Λυών, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Ο ένας εκ των δραστών συνελήφθη από περαστικούς, ενώ ο δεύτερος αναζητείται. Η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Από την πλευρά της η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien» αναφέρει ότι το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα σε σταθμό του μετρό με συνέπεια αρκετά δρομολόγια να ανασταλούν λόγω αστυνομικών ελέγχων.

Αγνωστα, ωστόσο, παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της αιματηρής επίθεσης.

#BREAKING One dead, six wounded in knife attack in southeastern France: local official pic.twitter.com/VJMVwccge5