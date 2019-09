Διάγγελμα Τζόνσον: Δεν θέλω εκλογές, δεν πρόκειται να καθυστερήσω το Brexit

Σε διάγγελμα που απηύθυνε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έξω από την Ντάουνιγκ Στριτ τόνισε ότι οι βουλευτές του βρετανικού κοινοβουλίου πρέπει να ψηφίσουν κατά της ανούσιας - όπως την χαρακτήρισε - καθυστέρησης που προτείνει ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ενώ επεσήμανε ότι σημειώνεται πρόοδος με τις Βρυξέλλες για το Brexit.

«Δεν θέλω εκλογές, ούτε εσείς θέλετε εκλογές», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Θέλω όλοι να ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση υπό την οποία θα ζητήσω από τις Βρυξέλες να καθυστερήσουν το Brexit: Φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου χωρίς 'αν' και χωρίς 'αλλά'. Δεν θα αποδεχθούμε καμία απόπειρα να αθετήσουμε τις υποσχέσεις μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τις τελευταίες μέρες οι ευκαιρίες για να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ε.Ε. αυξάνονται καθώς οι Ευρωπαίοι «βλέπουν ότι θέλουμε συμφωνία», υπογγράμμισε ο Τζόνσον μετά από τη συνάντηση που είχε από τις 17:00 (τοπική ώρα) με το υπουργικό του συμβούλιο κατά την οποία φέρεται ότι συζητήθηκε ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης στην περίπτωση που οι βουλευτές επιχειρήσουν να αναλάβουν τον έλεγχο της ατζέντας καταψηφίζοντας την κυβέρνηση για να προωθήσουν την νομοθετική τους πρωτοβουλία για το Brexit.

"I don't want an election, you don't want an election" Boris Johnson warns MPs against "another pointless delay" to #Brexit , saying it will "chop the legs out from under the UK position" Watch PM's Downing Street statement in full Live updates: https://t.co/4bQSoz317A pic.twitter.com/K6BoWpGp3e

«Ενα πράγμα που μας κρατά πίσω στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες είναι η πιθανότητα οι βουλευτές να ψηφίσουν άλλη μια ανούσια καθυστέρηση στηρίζοντας τον ηγέτη των Εργατικών. Ελπίζω αυτό να μη συμβεί, αλλά αν το κάνουν θα "κόψουν τα πόδια" της Βρετανίας», τόνισε ο Τζόνσον. «Θέλω να δείξω τους φίλους μας στις Βρυξέλλες ότι είμαστε ενωμένοι επί του στόχου μας», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας ότι καλεί τους βουλευτές να στηρίξουν την κυβέρνηση κατά του Κόρμπιν.

Παράλληλα, η πολιτική ρεπόρτερ του BBC Laura Kuenssberg μετέδωσε ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση «ηττηθεί» αναμένεται να προκηρυχθούν εκλογές στις 14 Οκτωβρίου πριν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 31 Οκτωβρίου.

So PM just repeated his claim that he doesn’t want an election but will not accept a delay whatever happens - refusing to spell it out but in other words, he’ll call a rapid election if he has to - in about six weeks time