Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τον κυκλώνα Ντόριαν στις Μπαχάμες – Συναγερμός στη Φλόριντα

«Ιστορική τραγωδία» χαρακτήρισε ο τοπικός πρωθυπουργός του αρχιπελάγους των Μπαχάμας, Hubert Minnis, το φονικό και καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ντόριαν από τα εξωτικά νησιά, Abaco και Grand Bahama.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ενώ δρόμοι, σπίτια, καταστήματα, ακόμα και το αεροδρόμιο στο Grand Bahama είτε παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τους ανέμους που έφτασαν ακόμα και τα 300 χλμ την ώρα, είτε πλημμύρισαν με το νερό να φτάνει σχεδόν τα δύο μέτρα.

Floodwaters at the Rand Memorial Hospital in Freeport Grand Bahama - Emergency Room. Hurricane Dorian forced patients to evacuate the hospital. #DORIAN #HOSPITAL #hurricane pic.twitter.com/cUmxEsjn2Q — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019

Υπολογίζεται ότι 13.000 σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή καταστραφεί από το πέρασμα του κυκλώνας κατηγορίας 5, που χαρακτηρίζεται καταστροφικός . Μάλιστα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, ο Ντόριαν ισοφάρισε το ρεκόρ του 1935. Έγινε ο δεύτερος πιο ισχυρός κυκλώνα του Ατλαντικού και ο πρώτος τόσο καταστροφικός που έπληξε τις Μπαχάμες.

Dorian is the second-most powerful Atlantic storm recorded, and the strongest-ever to pound the Bahamas https://t.co/FjZ10AGFl0 — The Economist (@TheEconomist) September 3, 2019

Ο κυκλώνας παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος για τις Μπαχάμες, καθώς έχει επιβραδύνει σε βαθμό που μοιάζει σαν να έχει σταματήσει πάνω από τη νησιωτική χώρα.

Scenes out of Abaco again today following Hurricane Dorian pic.twitter.com/3O5hIEVtko — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Φλόριντα, η οποία – μαζί με τις πολιτείες τις Τζόρτζια, Βόρειας και Νότιας Καρολίνας – έχει κυρηχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαταχθεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους προληπτικά ενώ τα ράφια στα σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει από τις βασικές προμήθειες. Εκατοντάδες εθελοντές υπό τον Ερυθρό Σταυρό, οχήματα ταχείας επέμβασης και περισσότερα από 30 φορτηγά γεμάτα από προμήθειες με είδη πρώτης ανάγκης βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από ΑΡ, ΑΠΕ - ΜΠΕ