ΗΠΑ: Υπερτυχερός κέρδισε το λαχείο δύο φορές σε τρεις μήνες

Ένας κάτοικος της Πολιτείας του Μέιν, στις ΗΠΑ, δεν πιστεύει στην τύχη του καθώς κέρδισε τον πρώτο λαχνό της κρατικής λοταρίας (λαχείο) για δεύτερη φορά τον ίδιο χρόνο και μάλιστα μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών.

Ο Robert Stuart από το Kennebunkport, τον Μάιο αγόρασε από ένα σουπερμάρκετ έναν λαχνό των 25 δολαρίων και κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια – για την ακρίβεια 710.000 δολάρια μετά τους φόρους, σύμφωνα με το ABC .

Τρείς μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, αγόρασε άλλον έναν λαχνό των 25 δολαρίων, κερδίζοντας 100.000 δολάρια!

For this man in Maine, life really is "the way it should be," as state's motto goes, after he won the state lottery for the second time this year. https://t.co/40R1a263ij