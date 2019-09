Κατασκευαστικά θαύματα από γυαλί προσφέρουν προνομιακή θέα σε μοναδικά τοπία του κόσμου.

ΚΙΝΑ

Hongyagu Glass Bridge

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στη Χεμπέι.

ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΞΕ: Δεκέμβριος 2017.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ: Για να αναμετρηθείς με τον ίλιγγο, διασχίζοντας τα 488 μέτρα της μεγαλύτερης γυάλινης γέφυρας στον κόσμο. Οι επισκέπτες φορούν υποχρεωτικά ειδικά ποδονάρια, τα οποία προμηθεύονται επιτόπου, για την προστασία του διάφανου δαπέδου της από φθορές. Κατασκευασμένη από 1.077 φύλλα γυαλιού πάχους 4 εκ., η γέφυρα ταλαντώνεται ελαφρώς όσο πλησιάζεις προς το κέντρο της, απογειώνοντας την εμπειρία. Πάντως, παρότι μπορεί να «σηκώσει» 2.000 ανθρώπους ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι δεν επιτρέπουν περισσότερους από 500 για λόγους ασφαλείας.

ΓΑΛΛΙΑ

Αiguille du Midi Skywalk



(Φωτογραφία: AFP/VISUALHELLAS.GR)

ΠOY BΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Chamonix.

ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΞΕ: Δεκέμβριος 2013.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ: Γιατί δεν σε πτοούν τα ύψη. Βρίσκεται στα 3.842 μ. και θεωρείται η «ψηλότερη τουριστική ατραξιόν της Ευρώπης». Οι τρεις γυάλινοι τοίχοι επιτρέπουν απρόσκοπτη θέα στον παγετώνα Glacier des Bossons του Mont Blanc, ενώ το γυάλινο πάτωμα σου δίνει την αίσθηση ότι αιωρείσαι στα 1.000 μ. πάνω από τη γη.

HΠΑ

House on the Rock Infinity Room



(Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Ουισκόνσιν, ανάμεσα στo Dodgeville και το Springs Green.

ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΞΕ: To 1985.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ: Γιατί δεν σταματούν ποτέ να σε εκπλήσσουν αυτά που σκαρφίζεται ο ανθρώπινος νους. To Infinity Room, ο περίκλειστος διάδρομος μήκους 66 μ., που πλαισιώνεται από 3.264 μικρά παράθυρα, αποτελεί τμήμα του εκκεντρικού αρχιτεκτονικού συμπλέγματος House on the Rock. Δημιούργημα του sui generis Αμερικανού αρχιτέκτονα Άλεξ Τζόρνταν Τζούνιορ, λειτουργεί σήμερα ως θεματικό πάρκο αναψυχής, το οποίο περιλαμβάνει από την αναπαράσταση ενός δρόμου του 19ου αιώνα μέχρι το μεγαλύτερο καρουζέλ εσωτερικού χώρου στον κόσμο.

AYΣΤΡΙΑ

Dachstein Skywalk



(Φωτογραφία: Shutterstock)

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Σάλτσμπουργκ.

ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΞΕ: Ιούλιος 2013.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ: Για να διασχίσεις τη θεαματική γέφυρα που οδηγεί στο... πουθενά. Στην καρδιά των αυστριακών Άλπεων, η γυάλινη κατασκευή Dachstein Skywalk αποτελείται από μία γέφυρα, μία πλατφόρμα παρατήρησης και μία «τυφλή» σκάλα, ιδανικό κάδρο για likes με φόντο τον παγετώνα Dachstein. Τις ημέρες με καθαρό ουρανό, η θέα κόβει την ανάσα, ενώ, όταν η ομίχλη αγκαλιάζει τα βουνά, νιώθεις πως κυριολεκτικά πετάς στα σύννεφα.

KANAΔΑΣ

Columbia Icefield Skywalk



(Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image)



ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ, στην Αλμπέρτα.

ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΞΕ: Μάιος 2014.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ: Για να απολαύσεις τα Καναδικά Βραχώδη Όρη από τον φουτουριστικό εξώστη της κοιλάδας Sunwapta. Η εντυπωσιακή κατασκευή από ατσάλι και γυαλί, μήκους 450 μ., μοιάζει να αποτελεί φυσική προέκταση του τοπίου, προσφέροντας στο πιάτο τις χιονισμένες οροσειρές.

ΚΙΝΑ

Coiling Dragon Cliff Skywalk



(Φωτογραφία: AFP/VISUALHELLAS.GR)



ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Ζαντζιάιε.

ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΞΕ: Αύγουστος 2016.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ: Για να διανύσεις τα πιο αλλόκοτα 100 μέτρα της ζωής σου, πάνω σε ένα στενό γυάλινο μονοπάτι που «αγκαλιάζει» τον βράχο, στο όρος Τιανμέν. Για να φτάσεις έως εκεί, πρέπει προηγουμένως να επιβιβαστείς στο τελεφερίκ, σε μια διαδρομή διάρκειας 30 λεπτών, που περνά πάνω από απότομες χαράδρες και επιβλητικές κορυφές. Για τους υψοφοβικούς και τους ακροφοβικούς, ούτε λόγος.

ΚΙΝΑ

Zhangjiajie Glass Bridge



(Φωτογραφία: AFP/VISUALHELLAS.GR)



ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στο Ζαντζιάιε.

ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΞΕ: Αύγουστος 2016.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΩ: Για να περπατήσεις κατά μήκος της δεύτερης μεγαλύτερης γυάλινης γέφυρας στον κόσμο (430 μ.). Σχεδιασμένη από τον Ισραηλινό αρχιτέκτονα Haim Dotan, ώστε να μπορεί να «σηκώσει» έως 800 επισκέπτες ταυτόχρονα, έκλεισε προσωρινά για το κοινό μόλις λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια, λόγω της τεράστιας προσέλευσης, την οποία οι αρχές δεν μπορούσαν να διαχειριστούν. Για όσους τολμούν και δοκιμάζουν τα όριά τους, λειτουργεί πλατφόρμα bungee jumping για ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.