Εχουν και οι λέξεις το προσωπείο τους

Κύριε διευθυντά

Δύο λέξεις που μακροημερεύουν στην τρέχουσα ειδησεογραφία των καναλιών και των λοιπών ΜΜΕ «προκαλούν» με την ικανότητά τους να κρύβουν το αποκρουστικό νόημά τους υπό το προσωπείο τους, που δίνει την παραπλανητική εντύπωση ακόμη και τρυφερότητας. Πρόκειται για τις λέξεις «παιδόφιλος» και «μπαχαλάκηδες». Υπάρχουν και άλλες, ωστόσο περιορίζομαι σε αυτές τις δύο. Η πρώτη νομίζω ότι προέκυψε ως ιατρικός ορισμός για την πιο απεχθή και επικίνδυνη διαστροφή. Και είναι προφανές ότι το δεύτερο συνθετικό «φίλος» ουδόλως ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα ο ορισμός να περιέχει το στοιχείο της απόλυτης αποδοκιμασίας και καταδίκης, ώστε να λειτουργεί εποικοδομητικά για την κοινωνία. Η δεύτερη λέξη, ως γλωσσοπλαστικό δημιούργημα μιας εποχής που έβλεπε με κάποια συμπάθεια τη γενική αμφισβήτηση και τις αόριστες ανατρεπτικές τάσεις, εκφράζει ακριβώς με τον υποκοριστικό της χαρακτήρα αυτήν την ασαφή συμπάθεια και όχι τη σημερινή κοινωνική επιθυμία της κανονικότητας. Φυσικά, είναι δύσκολο να εκριζωθούν λέξεις που έχουν εδραιωθεί στην κοινή χρήση, αλλά καλό είναι να ξέρουμε τουλάχιστον ποια συγκεκριμένη αλλοίωση ελλοχεύει σε αυτά που λέμε ή γράφουμε.

Γερασιμος Μιχαηλ Δωσσας, Θεσσαλονίκη

Ο Μπόρις Τζόνσoν και η «εκτροπή»

Κύριε διευθυντά

Δεν έμεινε απαρατήρητη στη Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη η οργισμένη αντίδραση του προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου αμέσως μόλις έγινε τυπικά δεκτό από τη βασίλισσα το αίτημα του πρωθυπουργού για διάλυση του κοινοβουλίου. Πρόκειται για «συνταγματική εκτροπή» (constitutional outrage), βροντοφώναξε ο δημοφιλής Μπέρκοου και κατέστησε σαφές ότι προσβάλλεται η δημοκρατική τάξη. Πορείες διαμαρτυρίας γίνονται ήδη καθημερινά στο Λονδίνο και σε πολλές άλλες πόλεις του Η.Β. Πού στηρίζει ο πρόεδρος του αγγλικού κοινοβουλίου τον μεγάλο θυμό του και γιατί αποφάσισε να τον εκφράσει δημόσια, παραβαίνοντας τον θεσμικά υπερκομματικό ρόλο του; Ο Μπόρις Τζόνσον δεν ζήτησε από τη βασίλισσα απλά και μόνο την αναστολή των εργασιών της βουλής (to suspend parliament), αλλά τη διακοπή των κοινοβουλευτικών εργασιών στο σύνολό τους (to prorogue parliament), και μάλιστα για το ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα των πέντε εβδομάδων, πράγμα που δεν συνέβη ούτε κατά την κήρυξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στο ότι prorogue / prorogation συνεπάγεται ότι απαξάπασες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες διακόπτονται, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλευτικών νομοθετικών επιτροπών και των εργασιών της Βουλής των Λόρδων. Το τεράστιο κενό διακυβέρνησης που δημιουργείται επιτρέπει στον Τζόνσον και στο υπουργικό του συμβούλιο να «αποφασίσουν και διατάξουν» κατά βούληση και χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. Η γενική κατακραυγή που δικαίως εκφράζεται διά στόματος του Speaker of the House of Commons εναντιώνεται (και προφανώς αρνείται να συμπράξει;) στην κατάλυση του σημαντικότερου δημοκρατικού θεσμού της μακροβιότερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας του κόσμου.

Μιχαλης Μοσχος

Ο φιλόξενος λαός και το μεταναστευτικό

Κύριε διευθυντά

Η φιλοξενία είναι στο DNA του Ελληνα και οι μεταναστευτικές ροές δεν έπαυσαν στο ιστορικό και προϊστορικό παρελθόν, ωστόσο προβληματίζει η ακραία αντιμεταναστευτική στάση του Σαλβίνι. Αρνούμεθα την ανεξέλεγκτη, απρόσκλητη, απεριόριστη ή προσχηματικά προσωρινή «εισβολή» λαθρομεταναστών / προσφύγων, με την αποφασιστική άρνηση για αφομοίωση, τη σαφή δυσανεξία τους και περιφρόνηση για τις τελείως διαφορετικές πολιτιστικές, θρησκευτικές συνήθειές μας. Εχει επιπλέον διαπιστωθεί ότι για διάφορους περίεργους (!) λόγους και συμφέροντα παρατείνεται η παραμονή τους. Μεταξύ νομίμως ή παρανόμως εισερχομένων, έχουν παρεισφρήσει στρατευμένοι του ISIS. Παράνομοι και εγκληματούντες απολαμβάνουν ιδιότυπης ανοχής αντί της προβλεπόμενης άμεσης απέλασης. Ομαδοποιημένοι τοπικά σε γκέτο, με φυλετικά ή θρησκευτικά κ.ά. κριτήρια, προωθούν την τοπική δημογραφική αλλοίωση. Ομολογουμένως είναι αξιολύπητοι, αλλά για την οικονομικά υποβαθμισμένη Ελλάδα, με το υψηλό ποσοστό ανεργίας, αποτελούν σοβαρό, δυσβάστακτο πρόβλημα. Είναι όμως απαράδεκτο φαινόμενο για τον πολιτισμό μας. Ελαβε σοβαρές διαστάσεις η διακίνησή τους, εξαιτίας επιπόλαιας υποκριτικής πολιτικής της Ε.Ε. και απερίσκεπτης τοπικής ανεκτικότητας. Ενθαρρύνεται η μεταφορά πολυπληθών, πραγματικά αναξιοπαθουσών οικογενειών (δεν είναι λύση), με τελείως ανασφαλή, αλλά κερδοφόρα υπερφορτωμένα πλοιάρια, ως «νεκροπομπών», με πάρα πολλά θύματα. Υπερβολικά μεγάλη κατά κεφαλήν αμοιβή των εγκληματικά ασυνείδητων, ατιμώρητων διακινητών. Αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι για τον τόπο τους, το ποσό αυτό είναι τεράστιο και θα μπορούσαν κάλλιστα να μείνουν και να ζουν άνετα εκεί. Πραγματική ανάγκη έχουν οι φτωχοί που παραμένουν στον τόπο τους. Η λύση και η ευθύνη, λοιπόν, των προηγμένων λαών και χωρών είναι να «επιστρέψουμε» ένα μέρος από όσα πήραμε διαχρονικά, εκμεταλλευόμενοι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους, για να οικοδομήσουμε και να αναπτύξουμε τον πολιτισμό μας. Να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν στον τόπο τους, αποκόπτοντας σε μόνιμη ετήσια βάση καθορισμένο τμήμα κερδών μας, δημιουργώντας τη Διεθνή Τράπεζα Ανάπτυξης Αφρικής, Ασίας.

Δημ. Γ. Σμυρλης, Συντ/χος λυκειάρχης

Ολυμπος και μέτρα προστασίας ορειβατών

Κύριε διευθυντά

Λαμβάνοντας αφορμή από το εξαιρετικό άρθρο του έγκριτου δημοσιογράφου σας Γιάννη Παπαδόπουλου, στην «Καθημερινή» της 04.08.2019, το οποίο αναφέρεται στο πρόσφατο (29.07.19) μοιραίο για έναν εξηντάχρονο δυστύχημα στο «Λούκι» Ολύμπου, καθώς και σε παλαιότερα παρόμοια οδυνηρά περιστατικά στο ίδιο βουνό, και επιθυμώντας να εισφέρω στη συζήτηση περί των ληπτέων μέτρων αποτροπής των ατυχημάτων, ειδικά στο επικίνδυνο βραχοτόπι «Λούκι», το οποίο, με τα περίπου 250 μέτρα του, σε οδηγεί στην κορυφή του Ολύμπου Μύτικα (ύψους 2.918 μ.), έχω να προτείνω τα εξής, ενόψει του ότι ο Μύτικας κατέστη παγκόσμιο προσκύνημα και ανεβαίνει σ’ αυτόν καθημερινά, το καλοκαίρι, μεγάλος αριθμός ατόμων, ορειβατών και μη, αγνοώντας ή αψηφώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανάβαση. Να οριστεί επιτροπή ειδικών (γεωλόγος, πολιτικός μηχανικός, αξιωματικός Πυροσβεστικής, έμπειρος ορειβάτης / αναρριχητής ή και άλλοι) από αρμόδιο φορέα (π.χ. διαχειριστής δρυμού Ολύμπου, ορειβατικής ομοσπονδίας κ.ά.), η οποία θα εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο σημείο και να εισηγ ηθεί σχετικά, αρμοδίως. Μερικά από τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι και τα εξής, κατά την άποψή μου:

α) Απομάκρυνση αποσαθρωμένων ασταθών πετρωμάτων, τουλάχιστον κατ’ έτος.

β) Εγκατάσταση συρματόσχοινου, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και δεν αντεδείκνυται για άλλο λόγο.

γ) Τοποθέτηση δύο πληροφοριακών πινακίδων, σε περισσότερες γλώσσες, με τις οποίες θα επισημαίνονται η κατεύθυνση, οι κίνδυνοι και οι απαγορεύσεις (υποχρεωτικό κράνος, κατάλληλα υποδήματα, ανάβαση - κατάβαση όχι συγχρόνως, μη προσπελασιμότητα λόγω ολισθηρότητας).

δ) Υπαρξη, επιτόπου, ειδικών οργάνων, τα οποία θα διευκολύνουν την τήρηση των προαναφερομένων (πάντως, επιθυμητό θα ήταν να υπάρχει συνοδεία οδηγών βουνού).

ε) Εκσκαφή - διεύρυνση, έστω μικρή, διερχόμενου εκεί μονοπατιού, για την ασφαλέστερη διέλευση, από τη μία άκρη στην άλλη, των περίφημων «ζωναριών».

στ) Επιθεώρηση των μέτρων μετά κάθε χειμώνα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, άνεμος, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες κ.λπ.).

Τέλος, σαν επιμύθιο, ας τονιστεί ότι τα βουνά δίνουν ζωή, δεν πρέπει να παίρνουν ζωές.

Αποστολος Σαμψωνης, Κατερίνη