Εκδηλώσεις που αφορούν τις τέχνες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό δίνουν αφορμή για ταξίδι.

ΒΙΕΝΝΗ

ΦΥΣΗ ΠΑΝΤΟΥ ΕΩΣ 12/10/ 2019

Οι Tina Blau, Marie Egner και Olga Wisinger-Florian ήταν οι καλλιτέχνιδες που διαμόρφωσαν την avant-garde σκηνή της αυστριακής ζωγραφικής τοπίων από τη δεκαετία του 1880 και ύστερα. Η έκθεση «Olga Wisinger-Florian: Flower power of the modern age» στο Leopold Museum είναι το πρώτο αφιέρωμα στη δουλειά της πολυβραβευμένης Αυστριακής εικαστικού (1844-1926), η οποία, χρησιμοποιώντας εκκεντρικές γωνίες, αποτύπωνε ψηλούς ορίζοντες, ενώ τα πιο κοντινά κάδρα της μοιάζουν με φωτογραφίες. Στο πλαίσιο της έκθεσης, εκτός από ζωγραφικά έργα της, παρουσιάζονται και φωτογραφίες, καθώς επίσης τα ημερολόγιά της, που αποκαλύπτουν τον μοναδικό εσωτερικό της κόσμο.

leopoldmuseum.org

HUMLEBAEK ANHΣΥΧΟ ΠΝΕΥΜΑ

Από 19/09/2019 ΕΩΣ 19/01/ 2020





Τη μεγαλύτερη ρετροσπεκτίβα του Αμερικανού μοντερνιστή ζωγράφου Marsden Hartley (1877-1943) που έχει φιλοξενηθεί επί ευρωπαϊκού εδάφους υποδέχεται το Μουσείο Λουιζιάνα. Μοιράζοντας τη ζωή του μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, βοήθησε στην κατανόηση των δεσμών τέχνης που συνδέουν τις δύο ηπείρους.

louisiana.dk

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΩΣ 23/02 2020



© Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston



Το «Mural» (1943), το μεγαλύτερο έργο του Jackson Pollock (1912-1956), παρουσιάζεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών δίπλα στη νέα δουλειά της Katharina Grosse (1961-). Το πρωτότυπο ταίριασμα δείχνει πώς οι δυο τους μεταμόρφωσαν τη ζωγραφική μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στο χρώμα και στην κλίμακα.

mfa.org.

ΒΕΡΝΗ

Bauhaus ουτοπίες Από 20/09/2019 έως 12/01/2020



© 2019, ProLitteris, Zürich

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της σχολής Bauhaus, το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βέρνης αποτίνει φόρο τιμής σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σχολής, τον Ελβετό ζωγράφο Johannes Itten (1888-1967). Στην έκθεση με τίτλο «Art as life: Bauhaus utopias and documents of reality» οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές του έργου του, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας που ανέπτυξε γύρω από τα χρώματα.

kunstmuseumbern.ch

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ