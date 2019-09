Πρόσωπα της Τετάρτης

Eνα στοχαστικό κείμενο όπου εξομολογείται πώς έφθασε να είναι «το πιο μισητό πρόσωπο στον κόσμο» έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ (φωτ.). Ο Καναδός ποπ σταρ φαίνεται πως αποφάσισε να αφήσει πίσω του τα ναρκωτικά και την αισχρή συμπεριφορά στις γυναίκες, τα οποία έχει παραδεχθεί ανοικτά. Αν και μόλις 25 ετών, έχει συλληφθεί αρκετές φορές για βίαιη συμπεριφορά, έχει περάσει βαριά κατάθλιψη, αλλά σήμερα χάρη στη στήριξη και την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του, όπως λέει, έχει μπει στον ίσιο δρόμο. Του ευχόμαστε να παραμείνει...

(...) Ο Τέρενς Ντικς, δημοφιλής συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και εφήβους και σεναριογράφος της κλασικής βρετανικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Doctor Who», απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών. Ο Ντικς (φωτ.) εργάστηκε και σε πολλά άλλα κινηματογραφικά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων «The Avengers», «Το ημερολόγιο της Αννας Φρανκ» αλλά και εκδοχή της «Τζέιν Εϊρ» του 1983 όπου πρωταγωνιστούσε ο Τίμοθι Ντάλτον.

(...) Ο Χοακίν Φίνιξ μπορεί να έκλεψε την παράσταση στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας με την ερμηνεία στην ταινία «Joker», αναγκάζοντας το κοινό στην πρεμιέρα να τον χειροκροτάει όρθιο επί οκτώ λεπτά, ο Τιμοτέ Σαλαμέ (φωτ.) όμως («Call Me By Your Name» και «Lady Bird») έδειξε πώς μπορεί κανείς να κάνει αίσθηση με το στυλ του στο κόκκινο χαλί. Aντί να προτιμήσει την ασφαλή λύση ενός μαύρου σμόκιν, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Κολομβιανό σχεδιαστή Haider Ackermann επιλέγοντας ένα ανάλαφρο και μοντέρνο κοστούμι με μεταξωτή μπλούζα αλλά και μεταξωτή ζώνη, όλα σε ανοιχτή απόχρωση του γκρι.