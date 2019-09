Μπαχάμες: «Εξαφανίστηκε» το αεροδρόμιο του Φρίπορτ μετά το πέρασμα του κυκλώνα (βίντεο)

Τουλάχιστον 7 νεκρούς, χιλιάδες άστεγους και ανυπολόγιστες υλικέ ς ζημιές άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ντόριαν, που έπληξε τα νησιά Abaco και Grand Bahama, στο εξωτικό αρχιπέλαγος της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, ο Ντόριαν θεωρείται πλέον ο δεύτερος πιο ισχυρός κυκλώνα του Ατλαντικού και ο πρώτος τόσο καταστροφικός που έπληξε ποτέ τις Μπαχάμες.

Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν και χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαν.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Grand Bahama στο Φρίπορτ «εξαφανίστηκε» κάτω από τα νερά που έφτασαν τα δύο μέτρα και το μέγεθος τις καταστροφής φαίνεται στο βίντεο από το «πριν και μετά» το πέρασμα του Ντόριαν.

This is what Grand Bahama International Airport looked like before and during Hurricane Dorian https://t.co/UlhHc1JTuF pic.twitter.com/R3XzlPf4mY