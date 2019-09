Τέσσερις ημέρες πριν την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στο ιρανικό τάνκερ Adrian Darya 1, το οποίο φέρεται πως μετέφερε πετρέλαιο στη Συρία - κατά παραβίαση των διεθνών κυρώσεων-, ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρντμεντ φέρεται να προσέφερε εκατομμύρια δολάρια στον πλοίαρχο του δεξαμενόπλοιου, προκειμένου να το οδηγήσει σε συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως αποκάλυψαν σε χθεσινό τους δημοσίευμα οι Financial Times.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Μπράιαν Χουκ, ειδικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το Ιράν, έστειλε στις 26 Αυγούστου email στον Ινδό κυβερνήτη του Adrian Darya 1, Αχιλές Κουμάρ, στο οποίο ανέφερε ότι εργάζεται με τον Μάικ Πομπέο ως εκπρόσωπος του Ιράν στις ΗΠΑ. «Σας γράφω με καλά νέα. Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πρόθυμη να πληρώσει πολλά εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να οδηγηθεί το πλοίο κάπου όπου μπορεί να κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές», αναφερόταν στο email, όπου αναγράφονταν επίσης αριθμοί τηλεφώνου, ώστε να διαβεβαιωθεί για την ακεραιότητα του email ο πλοίαρχος.

«Με αυτά το χρήματα μπορείς να έχεις τη ζωή που επθυμείς και καλά γεράματα», φέρεται να έγραψε ο Χουκ σε δεύτερο email του προς τον Ινδό πλοίαρχο, το οποίο περιελάμβανε και μια προειδοποίηση. Αν δεν επιλέξεις να πάρεις τον εύκολο δρόμο, η ζωή θα είναι πολύ πιο δύσκολη για εσένα».

Ο Κουμάρ, ωστόσο, αγνόησε τα emails και στη συνέχεια οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις και σε εκείνον προσωπικά, όταν περιέλαβαν το Adrian Darya 1 στη μαύρη λίστα.

Οπως σημειώνουν οι FT, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, καθώς ο Χουκ έχει στείλει παρόμοια μηνύματα σε περίπου δώδεκα καπετάνιους τους τελευταίους μήνες σε μια προσπάθεια να «τρομάξει» τους ναυτικούς ώστε να καταλάβουν πως ενδεχόμενη παροχή βοήθειας στο Ιράν θα έχει ως συνέπεια την επιβολή σημαντικών κυρώσεων.

«Το Ιράν γνωρίζει ότι η επιτυχία της εκστρατείας πίεσης εξαρτάται από την αυστηρή επιβολή των κυρώσεων για πετρέλαιο», σχολίασε ο Χουκ στην οικονομική εφημερίδα και πρόσθεσε: «Καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταρρεύσουν οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου».

«Η προσφορά στον Κουμάρ σηματοδοτεί ένα νέο μέτωπο στην εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» των ΗΠΑ που αποσκοπεί στο να πληγεί το Ιράν από έλλειψη ρευστότητας ώστε να αναγκαστεί η Τεχεράνη να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μιας ευρύτερης συμφωνίας για τα πυρηνικά σε σχέση με αυτή που υπέγραψε το Ιράν με τη διοίκηση του Ομπάμα και διεθνείς δυνάμεις το 2015.

Σε απάντησή του προς τους FT, o Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ, υπογράμμισε: «Έχοντας αποτύχει στην πειρατεία, οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε οριστικό εκβιασμό - παραδώστε το πετρέλαιο του Ιράν και λάβετε αρκετά εκατομμύρια δολάρια ή τιμωρείτε τον εαυτό σας».

Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.



Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.



It is becoming a pattern.#BTeamGangsters pic.twitter.com/B1oQTLghWZ