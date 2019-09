Παραιτείται από τη θέση του υφυπουργού και από τη βουλευτική του έδρα, ο αδελφός του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, Τζο Τζόνσον, επικαλούμενος σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη προς την οικογένεια και το εθνικό συμφέρον.

«Ηταν τιμή μου που εκπροσώπησα το Ορπινγκτον επί εννέα χρόνια και που υπηρέτησα ως υπουργός υπό τρεις πρωθυπουργούς», δήλωσε ο Τζο Τζόνσον.

«Τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκα διχασμένος ανάμεσα στην πίστη προς την οικογένεια και το εθνικό συμφέρον - είναι μία ανεπίλυτη πιεστική κατάσταση και είναι η στιγμή για άλλους να αναλάβουν τους ρόλους μου ως βουλευτή και υπουργού», προσθέτει στο βίντεο που ανακοινώνει την παραίτησή του.

Boundless admiration as ever for my brother Jo. We may not have agreed about brexit but we are united in dismay at the intellectually and politically indefensible of the UK position 1/2 https://t.co/QI4tMpLecc